《鯨吞億萬》爆豪賭 劉特佐一注20萬美元 給百萬小費





（吉隆坡22日訊）由美國《華爾街日報》記者所撰述的《鯨吞億萬》一書揭露，一馬發展公司（1MDB）弊案的關鍵人物劉特佐不但作風奢華，在美國拉斯維加斯的賭場一擲千金，如贈送數十萬的籌碼給在場者下注，打賞百萬美金小費等，同時，他還不時作出一些怪異舉動，如以西瓜滾賭桌，要求賭場派給每個在場者一件紅色T恤，似是為了祈求好運。

《鯨吞億萬》是《華爾街日報》的兩名記者，即湯姆萊特與布拉利霍普合著的書籍，《當今大馬》引述《鯨吞億萬》的內容指稱，2014年5月的某個晚上，劉特佐與朋友在拉斯維加斯的著名豪華酒店及賭場Palazzo的一間私人廂房裡豪賭。

當時，已喝醉的劉特佐要求賭館職員提供他一粒西瓜。

“在場人士多為模特兒，他們擠在賭桌旁，而這個矮矮胖胖的人（劉特佐）所下的賭注竟高達20萬美元（約83萬令吉）。他們遂竊竊私語，指他是在背後出錢拍攝大家所議論紛紛的電影‘華爾街之狼’的富豪，但劉特佐當時有點失常。”

“他當時正處於連輸的狀況。當Palazzo職員從廚房拿著一粒西瓜進房時，劉特佐馬上奪過西瓜，並將之滾在賭桌上，結果，撲克牌紛紛飛揚起來。相信這是用來祈求好運的作法。”

該書指出，“滾西瓜”並未讓劉特佐因而止住頹勢，接著，他一面喝著威士卡，一面對職員大吼大叫。

賭場收到最大筆百萬小費

“他吩咐一名職員：‘紅色T恤，全部人都要一件紅色T恤。’職員急忙為在場的大約20人準備紅色T恤，這些人包括前首相拿督斯里納吉的繼子里扎，以及和里扎聯辦紅岩電影公司的喬爾麥法蘭（Joey McFarland）。”

《鯨吞億萬》引述在場一名年輕女子的談話說，由於賭注太大，她的朋友甚至不敢看這些賭局。

“他看到賭桌上的錢是他一生所能賺的錢、大學學費、汽車、屋子與每一樣東西。”

《鯨吞億萬》揭露，劉特佐在經歷了瘋狂的豪賭之夜後，給賭場職員打賞了100萬美元（約413萬令吉）的小費。

“這是Palazzo賭場有史以來所收到的最大筆小費之一。”

轉賬4億推搪是孝敬父親

《鯨吞億萬》指稱，2012年，劉特佐通過他所持有的公司Good Star把一筆總值1億1000萬美元（約4億5000萬令吉）的巨款轉入個人戶頭，然後再轉入父親劉福平的賬戶，而劉父又把這筆巨款轉入劉特佐設於瑞意銀行的新加坡分行的戶頭時，曾引起新加坡瑞意銀行的懷疑，但劉特佐當時卻以那是華族孝親敬老的說法來回應銀行。

“雖然這種說法十分牽強，但劉特佐卻憑藉著特殊關係，成功說服銀行不再追究此事。”

《鯨吞億萬》揭露，劉特佐是在2012年11月慶生後數天，有意領取戶頭中的1億1000萬美元的一部分，購買位於美國洛杉磯好萊塢的一棟3900萬美元（約1億6000萬令吉）的豪華別墅。

“這筆1億1000萬美元當時已經過迴圈交易，即從Good Star轉至劉特佐賬戶，再由劉特佐賬戶轉入劉福平賬戶，接著，劉福平又把這筆巨款匯入劉特佐位於瑞意銀行新加坡分行的賬戶。這些交易都是在同一天裡完成。”

《鯨吞億萬》的內容顯示，劉特佐企圖使用這種伎倆，從瑞意銀行轉賬到瑞士羅斯柴爾德銀行的一個信託基金，以購買別墅，卻引起瑞意銀行監管人員的懷疑。

“瑞意銀行監管部門看穿這些伎倆。過後，一名負責防止欺詐的銀行職員通過電郵通知時任瑞意銀行新加坡分行的高層，包括易有志（Yak Yew Chee，譯音）等高級經理，並指有一筆瘋狂的資金流從Good Star轉給劉特佐、其父親，再進入劉特佐戶頭，電郵內容指這筆資金流既模糊不清，也不符合監管條規。”

《當今大馬》引述《鯨吞億萬》的內容指出，劉特佐獲悉此事後，當晚就電郵向銀行解釋，並於11月7日凌晨2時10分寄出電郵。

“劉特佐在寄給瑞意銀行管理層的電郵中說明，他轉賬至瑞士的款項，是他給父親的禮物。他還解釋說，這筆錢是用來孝敬長輩的。”

稱涉及禁忌會招來霉運

劉特佐的電郵的部分內容如下：“出於盡孝，當我們賺到錢，就會給父母。之後，我們就會有好運，這是我們文化習俗的一部分……按照習俗，長輩可以自行決定如何處置獲贈的禮物……而我的父親在接受這份禮物後，決定回贈給我，作為家族信託基金的一部分……我希望這電郵內容足以作出澄清，因為這也涉及文化敏感及禁忌，而且會招來霉運。我們家族十分注重孝道與感恩。”

《鯨吞億萬》聲稱，劉特佐還通過電郵諷刺瑞意銀行不解中華文化的敏感度。不過，劉特佐的說詞始終無法充份解釋這筆非常可疑的匯款的“來龍去脈”，但因為劉特佐是瑞意銀行的最大客戶之一，所以他最終成功基於這層關係，說服銀行放棄追究此事。

根據《鯨吞億萬》的內容，劉特佐還在電郵中指出，雖然銀行必須監管資金往來，但“不應該為客戶製造麻煩”。結果，瑞意銀行在接獲劉特佐電郵的數天後，就批准這筆1億1000萬美元的轉賬。

據悉，瑞意銀行一名資深銀行家還在一封電郵中說：“家族成員的內部轉賬並非時時符合邏輯。”（TKM）

瑞意高層擅自為劉背書

《鯨吞億萬》揭露，當劉特佐匯給父親，再由父親匯入他的戶頭的1億1000萬美元（約4億5000萬令吉）巨款被轉匯入羅斯柴爾德銀行時，羅斯柴爾德銀行的高層也曾追問資金來源，但劉特佐在瑞意銀行的親信易有志卻擅自出面向羅斯柴爾德銀行解釋。

“當時，易有志並未通知瑞意銀行高層，就私自向羅斯柴爾德銀行發函，為劉特佐背書。易有志也擅自簽署這封信，並以瑞意銀行的信頭發函，但他未按照規定事先請示高層經理和法律部門的批准，並以這封信解答羅斯柴爾德銀行高層的疑惑。”

在獅城被控4罪

2016年，易有志因涉及一馬公司洗錢案而在新加坡被控4項罪名，過後，法庭宣判他入獄18週及罰款2萬4000新元（約7萬3000令吉）。

當一馬公司洗錢案在新加坡進入法庭程序後，新加坡金融管理局也下令關閉瑞意銀行的新加坡分行，過後，瑞意銀行也遭瑞士當局刑事檢控。

雖然本地媒體難以查證《鯨吞億萬》的指控，但美國司法部曾於2017年第二波充公行動中揭露，劉特佐曾以“盡孝敬老”為理由來推搪瑞意銀行的追問。