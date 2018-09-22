紐約華人月子中心爆血案 華婦刺傷3女嬰再割腕

（紐約22日訊）美國紐約皇后區法拉盛一家華人月子中心發生血案，一名在中心任職的52歲女子涉嫌用刀刺傷5人，包括3名初生嬰兒後，企圖割腕自盡，6人全部送院救治，情況嚴重，但沒有生命危險。

事發的“美心月子中心”已經營運超過10年，屬無牌經營，嫌犯行兇動機有待調查，有消息指嫌犯懷疑有心理及精神問題。

案發於昨天凌晨近4時，警方指，52歲的女嫌犯王玉芬突然狂性大發，其中一名只有3天大和一名一個月大的女嬰腹部中刀，另一名20天大的女嬰耳朵、下巴和嘴唇受傷。

3名嬰兒均傷勢嚴重，但情況穩定。

其中一嬰出生才3天

除了3名新生兒外，一名嬰兒的31歲父親，以及月子中心另一名63歲女員工都遭斬傷。

男傷者手腕及腿部中刀，女傷者則中了8刀，左腿及手臂受傷。

警方到場後，王玉芬已經失去意識，身旁都是血，倒在月子中心的地下室，手腕上有傷口，初步判定是行兇後企圖自殺。警方也在現場檢獲一把菜刀和一把切肉刀。

目前不清楚她的動機，當局正讓她接受精神狀況評估和治療。

當時中心內，還有另外4名嬰兒，他們沒有受傷，事後也被送院接受檢查。

疑精神有問題

紐約《每日新聞》引述官方記錄，這家月子中心沒有紐約州政府核發執照，也不是合法的托兒中心，專門接待中國孕婦，她們藉產下嬰兒以取得居留權。