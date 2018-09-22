【英超聯賽】錘子以逸待勞 藍調慎防被砸傷

（倫敦22日訊）英超領頭羊切爾西本週日將迎來一場“倫敦德比”，作客實力不俗的同城對手西罕，在經歷了歐聯賽事後，“藍調”能否在客場延續勝勢，值得關注。

算上周中歐洲聯賽客場1比0擊敗希臘球隊PAOK，切爾西打出開季各項賽事6連勝的強勢狀態，其中英超聯賽已經6連勝，目前在積分榜上以淨胜球力壓利物浦，薩里的球隊此戰將放眼聯賽6連勝。

但是，切爾西在歐聯比賽只進行了小幅人員輪換，僅絕對核心阿扎爾被雪藏。在本輪英超過後，切爾西還將迎來和利物浦在英格蘭聯賽杯和英超聯賽中連續兩場較量，換句話說，本場切爾西仍然有可能採取部分輪換的策略。

從希臘趕回倫敦作戰，面對以逸待勞的西罕，切爾西球員體力上必然處於劣勢，且看薩里如何調兵遣將度過這次的難關。

要知道，西罕是今夏為數不多的進行了大力引援的球隊，儘管開季成績不盡如意，但終究原因是球員間以及和新主帥間的磨合問題。

西罕多位主力受傷

經歷了前四輪連敗後，西罕終於在上一輪客場力擒埃弗頓，這也說明西罕的磨合狀況正在逐步好轉，但球隊現在的隊內傷停情況比較嚴重，在前中後場三條線上都有主力球員的缺失。

溫斯頓裡德、蘭奇尼、威爾希爾和埃爾南德斯本場比賽都將因傷缺陣，不可或缺的主力前鋒阿瑙托維奇此輪因傷上陣成疑，如果阿瑙托維奇最終無法登場，前鋒線上將缺少強力攻城拔寨的尖刀球員，上一場梅開二度的亞爾莫連科有望繼續受到倚重。

值得一提，前任主帥莫耶斯上賽季採用防守反擊的戰術打法，結果面對切爾西時取得1勝1平，但現任主教練佩萊格裡尼更傾向於攻勢足球的踢法，與切爾西進行對攻，這是一個極其冒險的打法。