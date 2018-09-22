【公正黨黨選】吉多區電子投票故障 傌莫日萊黨員打到亂















（吉打22日訊）為黨選投票，爭個頭破血流！

公正黨今年黨選首次採用電子投票，惟原定今早9點開始的吉打各區部改選投票，卻因為多區電子投票系統故障，引起一陣騷亂，其中傌莫及日萊區部有黨員因此發生肢體衝突，各陣營支持者持木棍互毆，有人因此頭破血流，目前警方已扣留3人助查。

傌莫區部有6000名黨員，發生毆鬥後，黨選舉委員會立刻宣佈停止投票。

警扣3人助查

截至今午2時，吉打州15個區部中，已有9個區部因系統故障而展延投票，即亞羅士打、雙溪大年、居林萬拉峇魯、巴東色海、浮羅交怡、黑木山、華玲以及傌莫區部，而波各先那區部則因有2名選委會成員涉及索賄和收賄案，同樣被迫展延。只有巴東得臘及吉打港口區部順利投票，但由於網絡速度緩慢，投票一再延誤。

今早，數百雙溪大年公正黨黨員在明修善社大會堂外等候多時，由於原定9點投票延遲到10點後，引起不滿；眾多黨員不得其門而入後開始鼓譟。

大年區部三角戰

大年區部是次改選競爭激烈，原任區部主席林桂億尋求蟬聯時，面對佐哈里阿都及拉古的挑戰。署理主席也出現三角戰，由峇甲亞蘭區州議員黃思敏、菲道斯及阿英古馬上演。

該區部改選投票站設在明修善社大會堂，三方競選陣營昨晚已在投票站外搭涼棚，方便拉票及為黨員檢查身分，並在各路口分派候選人菜單。該區部有6860名合格黨員。

佐哈里阿都說，投票系統故障並不是因為出現舞弊，故希望黨員冷靜，選後歸隊。

林桂億則希望黨中央盡快改善投票系統，否則就用回傳統方式投票。他也提醒黨選委員會必須在2週前通知展延投票的日期。

據悉，昨晚各陣營支持在搭涼棚時就已有警方派員駐守，今早現場也有警員維持秩序。

米都黨員冷靜接受展延

公正黨亞羅士打區部代主席占比利說，當局接獲中央選委會通知，才被迫展延，而今早已有約200名黨員到場等候投票。

他說，黨員在獲知展延消息後，大家都心平氣和接受事實。