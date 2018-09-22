【檳馬華年度大會】指為馬哈迪主義護航 廖中萊抨火箭畏縮

（北海22日訊）馬華總會長拿督斯里廖中萊呼吁華社以歷史為鑒，慎防馬哈迪獨裁主義復辟，他也抨擊行動黨沉默寡言，畏縮不前，好像“怕”了馬哈迪一樣。

廖中萊說，行動黨在2008大選就對華社開了很多空頭支票，但華社依然給予它們很大的支持和包容，可惜行動黨言行不一，非但不敢作聲，還為馬哈迪主義護航。

他認為，既然新政府經已產生，華社應該給予行動黨壓力，免讓它們為所欲為，包括兌現希盟自己訂下的60項競選宣言，及為華社和華小爭取應有的權益。

“希盟在百日內只交出其中10項的競選宣言成績來回報人民，但有一些也未能達標，如說要穩定油價至1令吉50仙，現在為何是2令吉20仙？婦女公積金進行至今，到底有多少人真正受益？1500令吉的最低薪金，為何無法兌現？”

盼黨員重振士氣

他也抨擊財長林冠英為討好馬來社群，竟聲稱自己不是華人，而是馬來西亞的人，這是一件非常羞恥的事，並且當華小面對問題的時候，林冠英為何沒有挺身而出？

已宣佈退位的廖中萊今日最后一次以馬華總會長身份出席檳馬華年度大會時，希望黨員不忘初衷和使命，重振士氣，全力支持改革，和積極扮演好監督與制衡角色，防止濫權和腐敗。

這項大會在威省陳氏宗祠進行，廖中萊在會上也向黨員傳達三項訊息，即他在任的期間進行了項的改革工作，但還沒有完成，只走到一半，因此希望接棒者能團結全體黨員，共同朝向更輝煌的馬華。

“再來是推行直選制度，讓黨意和民意結合。第三是招收更多年輕黨員，壯大新血，也為黨名冊進行瘦身。”

要求林冠英兌2承諾 陳德欽促檳黨員續施壓

較早時，檳州馬華聯委會主席拿督陳德欽要求財政部長林冠英兌現承諾，廢除外環公路雙溪育收費站和檳城大橋收費。

“我希望檳州馬華同志，敢敢針對以上兩個還未兌現的承諾，向林冠英施壓。”

陳德欽說，全國95%的華人支持希盟政府，讓行動黨擁有42位國會議員，成為第二多國席的政黨。但百日新政後，整個社會仍徬徨和處於不穩定的局勢，尤其是首相敦馬哈迪的“馬來主人權”主義崛起，華社權益衝擊，卻沒有行動黨領袖，尤其是秘書長林冠英或其他華裔部長出聲。

“大選前，馬華只有7位國會議員，當面對任何課題，尤其是動搖憲政危機的355法案，以及牽涉華社權益時，馬華都據理力爭。”

力挺魏家祥競選馬華老大

檳州馬華代表大會通過提案全力支持拿督斯里魏家祥競選馬華總會長。

其他提案包括促請教長嚴正看待取消華文科督學一事，另外也呼吁希盟政府早日兌現增建華小、制度化撥款給華小和華中及承認統考的大選承諾。

大會也要求聯邦政府成立皇家調查委員會，全面徹查國家財務狀況，國債和190億納稅錢被偷等，給國民一個交代。

此外，大會也吁請檳州政府重新檢討第一泛島大道帶來的破壞，並多建10萬令吉以下的人民組屋，以讓收入中下層階級有能力購屋。