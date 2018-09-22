疑似新歡上傳探班照 楊冪劉愷威離婚2年

（北京22日訊）結婚多年、育有一女的楊冪和劉愷威，多次被爆婚變，夫妻倆一舉一動總能掀起外界注目，不過雙方總是否認婚姻出問題。不料近日有一名大胸女網友放出探班劉愷威的照片，甚至還爆料：“（楊冪劉愷威）都離婚兩年了”，讓網友一看驚呼：“婚變是真的嗎？”

劉愷威老婆楊冪結婚4年多，但近年屢傳兩夫妻聚少離多而不時傳出婚變，不過兩夫妻都一直否認傳聞，不過剛過去的12日是楊冪的32歲生日，以往都會在微博祝老婆生日快樂兼放閃的劉愷威，今年未有表示，搞到又被人揣測他們的婚姻狀況。

早前在中國網上有爆料者指，劉愷威與富家女Britney暗交的消息，兩人的合照被瘋傳，附加網上對話，指“新歡”拍合照當日，就是去探劉愷威班，而爆料者更稱Britney在7月時已透露劉愷威和楊冪離婚兩年。

這名女子看起來家境富裕，經常能在她的微博看到她搭乘私人飛機的照片，另外還有與林書豪、張藝謀、奚夢瑤、張榕容等大咖藝人的合照，被指疑似為英國富家女；而她胸前的一雙豪乳，也是網友討論的焦點。據爆料人指，Britney7月時在微博說過劉愷威已離婚兩年，記者翻查微博，發現新歡並不是在微博回覆，而是出自另一個社交網站，但對話已刪，亦不見她和劉愷威合照的post，目前無法進一步求證。