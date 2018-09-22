有過濾器也不善用 檳島食肆罰款或加重

（檳城22日訊）在1979年小販條例下，美食小販沒定期處理食物殘渣或油脂過濾器可被罰款20令吉，但款額太低起不了作用，檳島市政廳將在今年底檢討此事，或提高罰款額。

昨晚，檳島市政廳執照組突擊檢查舊關仔角市政廳小販中心32個檔口，以及牛干冬14個街邊小販檔口，共發出5張傳票給違例小販，其中4名小販因未妥善清理過濾器殘渣，在1979年小販條例下各被罰款20令吉。

另一名在牛干冬營業的扁擔飯小販，雖然檔口有裝食物殘渣或油脂過濾器，可是卻把食物殘渣直接倒入溝渠，在1980年公共衛生及安全條例下被罰款250令吉。

食物殘渣堵水溝

隨隊突擊的檳島市政廳公共衛生委員會交替主席王宇航說，檳島市區一些水溝之所以堵塞，主要是一些小販把食物殘渣或油脂倒入水溝造成，因此當局除了執法和開罰單，也會給予小販們醒覺教育，希望業者們提高衛生意識。

他說，一台食物殘渣或油脂過濾器的售價介於250令吉至300令吉，希望業者安裝之後也要善用，定時清理過濾器。

“由於現有條例對未妥善清理過濾器殘渣的罰款額太低，已不合時宜，州政府曾要求重新檢討，檳島市政廳將在今年12月杪前探討此事，是否提高罰款額。”

其他隨同者包括檳島市政廳環境衛生副主任諾艾達。