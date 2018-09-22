劉特佐資金來源已斷 目前靠妻子付生活費

《鯨吞億萬》聲稱，一馬案於2015年被揭發後，當局開始封堵大馬富商劉特佐的資金流，迫使他匿藏在泰國及中國等地。

由於劉特佐擔心自己若入境西方國家或會被捕，於是，他開始在遊艇、泰國及中國的豪華公寓之間遊走。

《鯨吞億萬》指軍人執政的泰國是劉特佐的避風港，中國則將他視為戰略資產，充作牽制納吉的棋子之一。

“他（劉特佐）仍然掌握大量現金，即使遭到孤立，至今仍可以舒適地生活。”

《鯨吞億萬》指出，劉特佐已跟女友莊狄英（譯音）結婚，兩人育有一名兩個月大的兒子，而劉特佐的家人也隨著他到處藏匿。

“他強迫莊狄英呆在船上或公寓數日之久，只有購物或到購物中心用餐時，才會讓她出門。”

“劉特佐不滿被迫保持低調，也厭惡獨自留在房間內，因此，他仰賴倫敦Conceirge頂尖顧問提供超過40名職員在遊艇上服侍他。這些職員當中大部分為西方人，包括兒科醫生、保母及廚師等。”

該書指劉特佐如今的資金來源已斷，所以，他都仰賴莊狄英支付生活費。

“509大選變天之夜，劉特佐身在泰國準備開香檳慶祝，但國陣敗選卻令他震驚，並馬上改變計劃，慌忙前往澳門會見家人。這時，莊狄英、陳金隆、劉特佐父母長兄等人都感到驚慌。劉特佐則要求他們採取特別防範措施，包括使用不顯眼的旁門進出酒店公寓。”

該書指稱，隨著大馬新政府及其他國家通緝劉特佐，負責劉特佐保安工作的兩名中國人也開始行動，包括在電腦上設置監聽裝置，而劉特佐旗下職員也用Tumi高級公務包來裝現金和文件。

“劉特佐家人擠在酒店房間時，職員協助搬運文件，一些助理則以酒精抹去廚房的指紋。”

書中內容指出，劉特佐家屬從澳門遷居香港後，再轉移到中國深圳萬豪酒店，然後又回到香港。

“劉特佐知道一旦被逼入牆角，他或需要再度通過海路流亡，而在超級遊艇平靜號被扣押之後，他經由妻子出面，另外購買了一艘120尺長的遊艇。”