【英超聯賽】主場佈陣迎聖徒 紅軍挾勢衝6連勝

（利物浦21日訊）『紅軍』利物浦於本週六英超聯賽在晏菲主場迎來『聖徒』南安普頓的挑戰，在周中歐冠勇克強敵巴黎圣傑門後，克洛普的球隊有望挾勢繼續在聯賽逞威，放眼進一步刷新英超時代連勝紀錄。

上輪英超，利物浦2比1擊敗熱刺後，寫下自1992年英超時代以來，紅軍隊史上首次開局5連勝，而今“渣叔”的球隊將放眼繼續刷新紀錄，放眼創下開季英超6連勝。

5輪比賽過後，在英超積分榜的上半段已經呈現出一些趨勢。三支球隊目前保持不敗，利物浦和切爾西都取得了全勝，在傳統的所謂“六強爭霸”格局當中，利物浦已經抓住了先機。

加上歐冠上3比2擊敗大巴黎，利物浦開季保持6戰皆勝，球隊不僅保持了在強強對決中的驍勇，更擺脫了“鋤強扶弱”的詬病，相比克洛普第一個賽季執教時候的利物浦，紅軍已經展現出了迥然不同的風貌。

下來5場唯聖徒最好打

不過，利物浦接下來的賽程並不好打，他們還將在英聯杯和英超背靠背兩戰切爾西，“藍調”在薩里的調教下，新賽季同樣打出了6連勝，之後紅軍還要連戰意甲強旅那玻利，以及衛冕冠軍曼市，此後的5場比賽中，唯有南安普頓勉強好踢，因此，克洛普此時更不能讓球隊連勝火焰熄滅。

利物浦之所以能脫胎換骨，防線上的進化是最主要的因素，阿利松的到來，加上喬-戈麥斯在范戴克的帶領下愈發成熟，紅軍本賽季防守堅如磐石，前5場聯賽僅僅丟掉2球，原來的最大軟肋，已經變成了如今的鎧甲。

菲爾米諾戴護目眼鏡

進攻上，利物浦攻勢也不再完全依賴薩拉赫，在埃及人今季發揮一般的情況下，馬內和菲爾米諾站出來解決進球問題。尤其是菲爾米諾，巴西前鋒已經連續三場比賽取得進球，更難能可貴的是，菲爾米諾在上輪聯賽被致傷眼睛的情況下，周中歐冠竟能替補出場打入絕殺球。

“獨眼瞎”菲爾米諾一戰爆紅，在日前的球隊訓練中，巴西前鋒菲米戴著護目眼睛進行訓練。這副眼鏡有一根皮帶，和前荷蘭球員戴維斯的差不多，可以緊緊地戴在眼睛上，週末與聖徒之戰，菲爾米諾將戴上這副眼鏡出戰。

對手南安普頓新賽季開季一度表現低迷，前三輪比賽僅僅取得1分，不過狀態在隨後得到挑戰，近兩輪聯賽取得1勝1平，加上聯賽杯中客場力挫布萊頓，聖徒已經3場比賽保持不敗。必須一提的事，由於租借條款限制，今夏租借至南安普頓的英斯，將無法出戰利物浦的比賽。