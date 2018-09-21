恢復至SST前價格 BAT香煙減價引爭議





（八打靈再也21日訊）英美煙草公司（BAT）調低香煙售價，恢復至銷售及服務稅（SST）推行前的價格，引起爭議。

據The Edge金融報報導，該公司把20支裝的香煙包括Dunhil、Benson&Hedges、Kent的價格從17令吉50仙下調至17令吉，Pall Mall和Rothmans則將從16令吉和12令吉50仙降至15令吉50仙和12令吉。

BAT最近把香煙價調回原本的價格恐會面對法律追究，因為根據2004年煙草產品管制條例，煙草產品的任何稅務都須轉嫁給消費人。

報導聲稱，日本國際煙草公司則調低LD 20支裝香煙價格，從原先12令吉降至11令吉80仙，但比SST之前的11令吉50仙高。

主要3家煙草公司的煙價在9月1日SST落實後也出現差異，BAT和JTI調漲50仙，美國煙草公司Philip Moris（PMM）則調漲20仙。

稱接衛部指示才調整

PMM較後在本月14日，把10%銷售稅轉嫁給消費人，煙價不再有折扣。

JTI和BAT於8月31日宣佈，他們將在SST推行後向衛生部申請調漲售價。據知，衛生部還未批准。

BAT發言人受詢時解釋，基於目前市場情況，加上稅務問題尚未獲處理，公司在等候衛生部發出指示前，將調回原本的價格。一旦接獲衛生部指示後，則會依據指示重新調整售價。

當消費稅（GST）於2015年4月1日推出時，BAT也曾宣佈調漲50仙後，於4月17日再調回GST之前的價格，在3個月後則宣佈調漲30仙。

免價格戰 JTI促衛部介入

日本國際煙草公司（JTI）促衛生部澄清，它對政府落實銷售與服務稅制（SST）之後的立場，以釐清香煙客戶對新的香煙價格感到疑惑的問題。

日本國際煙草（大馬）公司促衛生部介入，並澄清對銷售與服務稅的立場，因為該部完全沒任何舉動，導致市場價格戰的出現。

JTI大馬公司董事經理科馬克奧羅克在文告中提到，在馬來西亞，任何香煙的價格假如有調整，都須先獲衛生部批准。

文告解釋，有關任何稅收造成價格上漲，任何煙草製造商若吸納增加的量級，都屬違法。

“當消費稅（GST）於今年6月1日歸零後，衛生部和財政部分別發表了具體聲明，指煙草公司被禁止降低相等於該產品徵收6%消費稅之後的價格。”

比SST實施前便宜

“在SST稅制於9月1日落實後，香煙價格須根據衛生部管理的規定才能調整。”

日本國際煙草公司在9月5日調漲所有煙草產品價格，僅是根據商品銷售與服務稅及商品服務稅的差稅率來計算。

文告強調，當前的情況是，當煙草公司設定不同價格後，引發了馬來西亞多年未見的香煙市場定價動態。

文告舉例，有些價格上漲的產品，在幾天後又恢復舊價。

“根據我們觀察，市場上某些品牌的香煙價格，比SST實施前的價格便宜。”

科馬克奧羅克聲稱，衛生部須對此現象干預，並決定一個價格點，而價格點應考慮通過SST對之前的消費稅GST的差異率，及不允許任何公司通過折扣方式來獲取價格優勢。

他說，此舉是為避免任何批准的價格優勢，違反衛生部的法律。

各款香煙價格比較

●Dunhil、Benson&Hedges、Kent（20支裝）

（SST之前）17令吉

（SST之後）17令吉50仙

（現在）17令吉

●Pall Mall（20支裝）

（SST之前）15令吉50仙

（SST之後）16令吉

（將調回）15令吉50仙

●Rothmans（20支裝）

（SST之前）12令吉

（SST之後）12令吉50仙

（將調回）12令吉

（二）日本國際煙草公司

●LD（20支裝）

（SST之前）11令吉50仙

（SST之後）12令吉

（現在）11令吉80仙