首相：獨立監督單位 政府將設警投訴委會

（布城21日訊）政府今日同意設立大馬皇家警察“警察投訴及行為不檢委員會”（IPCMC）。

首相敦馬哈迪說，“執法機構廉正委員會”（EAIC）的職能將會被更改和改名為IPCMC，而其官員將調職到IPCMC，以便成為一個監督警隊的獨立單位。

他今日主持反貪內閣特別委員會（JKKMAR）會議後，在新聞發佈會上說，IPCMC將成為一個更全面的監督機構。

“有很多關於警察的投訴，我們將嘗試肅清警隊，並確定他們獲得良好的待遇，與此同時，他們必須‘清理’自己。”

公共投訴局 改名大馬監察員

馬哈迪也宣布公共投訴局（BPA）將被改為“馬來西亞監察員”（Ombudsman Malaysia），而政府將制定和在來臨的國會會議提呈“監察員法令”，以便更有效的處理和解決公眾的投訴。

“監察員是新的概念，之前有多次提出此建議，政府這次同意了，監察員的任務僅限於處理政府部門和機構的貪污濫權事件。”

他強調，“監察員”是獨立的，不歸部長或首相管制。

不歸於部長管制

當被詢及誰最適合當“監察員”時，他說：“很難找到誠信和廉正完美無的人作監察員，但我們一定會找到。”他說，政府也同意將會改進高級官員的晉升機制，新機制將會更加透明和完整，以減少不滿，而這涉及需要調整公共服務法令。

“任何的晉升若涉及，以後不論部長不同意，或同意都必須給予理由，不能憑個人喜好。”

反貪內閣特別委員會今日召開第四次會議，出席者包括財政部部長林冠英；首相署部長拿督劉偉強；國家施政、廉政和反貪中心主席丹斯里阿布卡欣。

會議上提呈了7份報告，重點在於在治理；廉正；反貪和人權方面提升國家形象。

廢除政治任命 公僕出任駐外國專員

另一方面，首相敦馬哈迪今日宣布，我國駐外國的大使和最高專員不得再由政府任命，而只是由公務員出任。他說，該些是政治任命的現有大使或最高專員將會被終止和被召回國。

陳國偉非大使

“以後應該是沒有政治任命該些退休人士，‘獎勵’他們成為大使或最高專員，我們不會允許這樣的事件，這是我們對自己的一項強烈行動，當然有許多人喜歡和享受外交官生活。”針對此決定是否對行動黨主席陳國偉受委為首相對華特使有影響的問題，馬哈迪解釋，陳國偉不是大使，只是特使，而且他是駐在大馬。

我國不接受LGBT

敦馬哈迪也說，我國不接受LGBT（同性戀、雙性戀和跨性別者），包括同性婚姻，因為這不是我國價值體系的一部分。他說，我國的價值體系與西方價值體系不同，他們更自由。不過，他說，政府同意大馬人權委會（SUHAKAM）的建議，修改人權委員會法令以加強人權委會，其中修改部份包括提升執法權與調解權。