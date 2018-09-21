安華：符合選舉公平程序 波補選不用政府資源





（八打靈再也21日訊）公正黨候任全國主席拿督斯里安華強調，他會確保波德申國席補選不會動用到任何的政府資源，以符合選舉公平及民主程序。所有希盟部長或副部長級人馬都是以黨領袖身份參與助選工作。

安華今日在公正黨總部召開記者會指出，希盟掌握了執政權，公正黨內除了有副首相，還有多位部長和副部長，而他不希望有任何政府資源被濫用在補選中。

“當然我也會希望他們來參與（波德申補選）助選，不過是以黨領袖的身份。”

他舉例，該黨總秘書兼國內貿易及消費事務部長賽夫丁的部門在較早前已經安排了在波德申舉辦一場活動，但為了避嫌而決定將活動展延或不排除取消。

部長以黨領袖身分助選

對於讓路給安華在補選上陣的原任波德申國會議員丹尼雅，安華表示感激，也感謝黨能夠讓他有機會成為波德申候選人，以便日後能夠進入國會服務。

針對傳言補選會有獨立人士上陣，加上當地選民對於公正黨刻意製造補選似有不滿，會否為帶來一定的競選壓力，安華表示，該黨在過去都不曾輕視任何一場補選，而他們也會向選民解釋有關決定。

“我相信選民會給予我們支持，當然我們也會全力以赴，努力做好工作。”

嫉妒敦馬言論屬玩笑

安華日前出席一場新加坡的大學演講，其中有關“嫉妒”敦馬哈迪成為首相的言論遭媒體放大，安華今日笑著解釋，那其實只是一個玩笑話，卻沒想到成為了新聞頭條。

他還原當天的情況，表示一名大學生詢問他在獄中透過電視看見敦馬哈迪宣誓成為首相有什麼感覺。

“我先表達自己非常感恩，之後接著說，倘若我沒有在監獄，那麼我就會在那裡（首相宣誓就職現場）了，大家哄堂大笑，我只是開個玩笑而已，就成為了頭條。”

他表示，媒體並沒有報導他所說的，會給予馬哈迪全力支持，以帶領國家進行改革，事實上，也不需要利用這些課題挑起和敦馬之間的舊怨。

據報導，安華昨日出席新加坡管理大學主辦的“何日華亞洲領袖公開講座”時指出，馬哈迪宣誓就任首相時，自己剛剛動完手術且尚在服刑當中，因此是在醫院里透過電視直播觀看馬哈迪宣誓就任首相的場面。

“當然我很高興；每個人都非常高興。馬哈迪宣誓就職，（標誌著）馬來西亞的新時代。”

安華笑言，當馬哈迪宣布就職那刻，自己確實想過身處馬哈迪當時所在的位置。

“我覺得我應該也在那裡，我在當時確實有這麼一個念頭‘應該是我而不是你（馬哈迪）’。”

歡迎任何人支持

針對巫統硝山區國會議員拿督斯里納茲里力撐安華，並表示會協助他在波德申助選，安華表示對於任何人的支持，他都歡迎。

至於納茲里口中的助選究竟是以什麼方式或管道展現，他說，則交由黨去討論。

另一方面，巫統指政府精英顧問團主席敦達因與已退出巫統的前最高理事拿督斯里慕斯達法密會，以圖拉攏後者，對此，安華不以為然，強調這樣的會面並沒有任何問題。

詢及慕斯達法有無可能加入希盟，安華說，倘若對方提出申請，那麼他們會帶到希盟理事會做出討論。

要求記者問不和課題

阿茲敏拉菲茲被擺一道

公正黨署理主席阿茲敏與副主席拉菲茲難得同台出席公開活動，卻被安華“擺了一道”，要求記者自行詢問他們有關不和的課題，引起全場哄堂。

在記者會開始前，阿茲敏及拉菲茲同步抵達現場，立即引起鎂光燈追逐，兩人還相互握手寒暄了數分鐘，隨後被安排並肩坐在台上。

安華突然調皮插話：“你們怎麼不要問問拉菲茲和阿茲敏？他們現在就坐在這裡。”現場媒體立即忍俊不住。

安華在一片哄堂聲中接著表示，他因為阿茲敏和拉菲茲不和的謠言而不斷接到媒體電話，就連在新加坡也會被問他們兩個是不是吵架不和。至於被點名的2位主角則露出尷尬的笑容，並未發表任何言論。

出席記者會的還包括公正黨主席拿督斯里旺阿茲莎、副主席蔡添強及總秘書賽夫丁等。