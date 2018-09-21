警逮3毒販揭車廂藏毒 檳威起23.6萬元大麻





（檳城21日訊）檳州毒品調查組扣捕3名毒販，在他們的住家搜獲毒品，並在調查其中一名嫌犯的本田轎車時，在車廂後座發現暗格內藏大批毒品，共搜出78公斤600克、總值23萬6000令吉的大麻。

檳州副總警長拿督羅斯里仄召開記者會指出，警方於週三中午12時半至下午5時許，分別在檳島東北縣、威中4地點展開行動，扣捕3名介於31歲至42歲的涉毒巫裔嫌犯。

他說，首名嫌犯在檳城牛汝莪百家花園路邊落網，押回附近住家搜出毒品；次名嫌犯在大山腳柔府汽車城連人帶車被扣捕，第三名嫌犯在白雲山住家被扣查。

疑來自鄰國供應本地

“警方盤查3人時，身上都搜出不同數量毒品，相信他們已活躍一個月。”

他說，78公斤600克大麻相信來自鄰國並供應本地市場，可讓15萬8000人同時吸食。

目前，警方已凍結嫌犯的29萬5472令吉銀行存款，並扣查總值15萬4000令吉的休旅車及摩多，援引1952年危險毒品法令39B調查，嫌犯將延扣至下週二。

檳今年至今扣8191涉毒者

檳州副總警長拿督羅斯里仄說，檳州警方今年截至9月19日共扣捕8191名涉毒者，起獲過億令吉各類毒品。

他說，警方今年截至本月已起獲2285公斤8克冰毒、877公斤5克大麻、121公斤8克海洛因、25公斤8克克他命、379萬2349粒5仔、452萬278粒馬丸、32萬783粒搖頭丸，市價超過1億9050萬令吉。