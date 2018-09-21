20裸照慰檳男友 女學生分手遭威脅復合





（吉隆坡21日訊）愛到情深失理智惹禍！來自彭亨的21歲女學院生在檳城讀書時與同齡男友相戀，畢業後她返回家鄉，兩人因而分隔兩地。男友要求傳送“裸照”以解決生理需求，她不假思索的在半年內一連發送20張自拍的裸照“慰藉”男友，惟兩人最終因為距離及個性不合分手，男友卻以裸照要脅她復合。

男友不只口頭恐嚇把她的裸照發布給社交媒體、親友，威脅她重投其懷抱，甚至已把她的裸照發送給她的2名女性好友，以警示她別以為他不敢為。

受害人Coey（化名，21歲）來自彭亨金馬崙，她是2016年到檳城學院就讀商科時，與來自當地的男同齡同學Goven（化名）相戀。

Coey說，兩人相戀約1年後，她在去年4月取得商業文憑後就返回家鄉，兩人因而分隔兩地。男友過後以很思念她並有很強烈的生理需要為由，一直遊說她傳送裸照“慰藉”。“我當時也因為很愛他，沒有考慮太多就自拍裸照傳送給他。”

在去年4月至12月的半年多，她一共發送20張裸照給男友。“當時我有要求他在使用照片‘解決’需求後把照片刪除，男友當時也答應了。”

但是，她在發送20張照片後，男友還是一再要求她發送更多裸照，這讓她心裡不舒服，同時也有點起疑。也就是這個原因，加上距離和個性的問題，她在今年初決定與男友分手。“在我提出分手後，他曾來吉隆坡找我，試圖挽回我們的感情。”

拍安眠藥照揚言自殺

當時已從家鄉到首都繼續深造的她認為兩人感情不再，無法繼續走下去而堅決分手。詎料，男友開始以裸照要脅她。“他要我回到他身邊，不然他就會公開我自拍的裸照。”

她說，男友也曾拍攝安眠藥丸的照片，恫言若我回心轉意，他就會吞藥自殺。

“由於我已不再愛他，而且他的舉動過激，所以我還是堅決不回頭。”

男友化名開臉書加好友 2女友人收到裸照

Coey說，為了奪回她的芳心，男友開始時是用很柔和的手法，一再哄她，可是看她無動於衷後，即開始以裸照威脅。

“他在今年5月甚至以謝莎莉的名字在臉書開設戶頭，加我為好友，然後說她是Goven的朋友，她說她入侵Goven的手機，並且從手機盜得我的裸照。她也因此要脅我與Goven復合，不然就公開我的裸照。”

她說，基於謝莎莉的口吻與男友很相似，因此她很快就揭穿其伎倆。“他惱羞成怒，說要給我好看，並說他已把我的裸照發給我的3名女性朋友。”

Coey說，上個月，她的2名女性朋友證實從臉書的即時通訊收到她的裸照。“我是在接到她們的通知之後，才知道這一回事。”

“在知道他確實發布我的裸照後，我非常害怕和後悔，也不知所措，最後我決定向張天賜求助。”

她說，前男友昨日還在微信發訊息給她，再次以裸照威脅她復合。“男友說，你就不怕我把你的裸照發給你家人、朋友嗎？到時你可不要後悔。”

張天賜：今年15宗投報 女性勿輕易拍裸照

馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜說，愛到濃時被男友拍裸照或自拍裸照發送給男友，最終裸照卻被利用來威脅復合的案件層出不窮，該部單是今年就接到15宗類似的投報。

在這些案件中，13宗受害人為女性，男性受害人只有2名。“這些受害人當中，除了一人是在洗澡時，在不知情的情況下遭男友拍攝到裸照之外，其他的都是在知情的情況下被拍裸照，他們當中不少是在你濃我濃的情況下，由男友拍攝裸照。”

“這當中的受害人還包括一名孟加拉女性。這些受害人最後都是在分手後遭男友以裸照威脅復合，或者要脅付款遮醜。”

他說，一些可恥的案是，男方在分手後已另娶，但還是以裸照威脅受害人成為其“性奴”。

“我再次鄭重勸告女性別輕易拍裸照，以免感情生變後裸照成為對方攻擊你們的武器。”