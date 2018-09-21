違法向俄購軍備 美制裁中軍方及部長

（華盛頓、北京21日訊）中美關係再生波，美國國務院與財政部宣布，中共中央軍委裝備發展部和部長李尚福因為違反美國對俄羅斯的制裁措施，購買俄羅斯軍備而遭美方制裁，即時生效。中國暫未對美方的這一措施，作出回應。

中央軍委裝備發展部職責包括監督國防科技，為中國軍方採購武器。美國指這個部門向俄羅斯主要軍火出口商“國防出口公司”（Rosoboronexport）採購大量軍備，違反美國去年對俄羅斯實施的制裁。美國國務院發言人諾爾特說，去年至今，俄羅斯付運予中國的軍備包括蘇-35戰鬥機及與S-400地對空導彈系統相關的設備。

另外，國務院亦宣布制裁33個和俄羅斯軍方或情報機關有關的人，部分在通俄案調查中被落案起訴，令納入《反制美國敵人制裁法》名單的增至72人。

《反制美國敵人制裁法》，是俄羅斯被指干預2016年美國大選及向烏克蘭克里米亞發動軍事行動後，在國會以大比數通過的法案，之後由總統特朗普簽署落實。根據法案規定，受制裁的機構與人員將禁止在美國管轄範圍內進行武器與外匯交易。

首次依法制裁

這是美國首次運用制裁權力，懲罰俄製軍備的買家。雖然美國官員強調，制裁的最終目標是俄羅斯，但與俄羅斯關係密切的中國成為首個被懲罰的國家，令人揣測美國別有動機，可能是繼貿易戰後，進一步在軍事層面遏制中國。