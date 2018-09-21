【美鎗擊案不絕】馬里蘭州3死鎗手自轟 紐約7人中鎗









（巴爾的摩、紐約21日訊）美國接連發生鎗擊案，馬里蘭州一名女子昨天持槍闖入一座工廠園區開火，造成3死3傷，該女槍手及後舉槍自轟頭部身亡。除了馬里蘭州，紐約雪城昨晚亦傳出鎗擊事件，造成7人受傷。

事發於昨早9時許，美國連鎖藥店來德愛（Rite Aid）位於馬里蘭州哈福德縣阿伯丁的倉庫物流中心，當時有近千名職員在場，有工人得悉爆發槍擊後，急忙尋找地方躲藏，有人害怕得向親人發出告別訊息。

疑因工作糾紛殺人

警員接報後5分鐘到場，槍手開槍擊中6人，2人當場死亡，一人送醫後不治，另外3人受傷，送院治療後無生命危險。女槍手則朝自己頭部開槍，送醫後傷重不治。

警方稱，26歲女槍手莫斯利是該物流中心的臨時員工，她昨早到公司報到後犯案，使用一支用自己姓名登記的手槍先在建築物外開槍，之後再走進大樓裡開火。

有中心職員說，莫斯利行兇前曾與其他職員發生爭執。當局初步認為，莫斯利的開槍動機是因為對工作有所不滿，憤而帶槍回公司殺人。聯邦調查局（FBI）已介入調查。

紐約傷者包括1名兒童

另外，紐約州雪城一處住宅區昨晚亦發生槍擊案，包括兒童在內，共有7人中槍。

槍擊案發生在一個家庭聚會上，當時現場正在舉行家庭聚會，以緬懷因癌症過世的親友，現場突然傳來至少10次槍響。多輛救護車到場將傷者送院，警方正調查槍擊原因。