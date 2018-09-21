350萬保金分期繳 納吉今付100萬





（吉隆坡21日訊）前首相拿督斯里納吉今天針對他被控4項22億8200萬令吉一個馬來西亞發展公司（1MDB）資金貪污罪，以及21項轉移相同款額非法收益罪，前往法庭繳付100萬令吉部分保釋金。

65歲的納吉身穿粉紅色衣服，上午10時55分抵達法庭後，直接到地庭保釋金櫃台簽署保釋文件；地庭昨天批准他以350萬令吉保外候審。

納吉兒子莫哈末尼查負責交保釋金，另一名人士莫哈末沙里爾是擔保人。

納吉夫人拿汀斯里羅絲瑪並沒有在現場。

納吉也是北根區國會議員，他大約上午11時乘坐白色豐田Vellfire休旅車離開。

此外，納吉在離開前對記者說，他已經繳付法庭昨天諭令的100萬令吉保釋金。

“我已經繳付法庭諭令的（100萬令吉），其餘的我將逐步繳付。”

地庭法官阿祖拉昨天批准納吉以350萬令吉保釋金及兩名擔保人保外候審，並擇訂11月16日重新過堂。

法庭也批准納吉代表律師丹斯里沙菲宜的要求，即批准納吉以分期方式繳付保釋金，今天繳付100萬令吉後，在本月28日或之前，每天繳付50萬令吉直到付清為止。

納吉昨天被控4項總額為22億8200萬令吉的貪污罪狀，這筆被指匯入其個人戶頭的資金，疑似源自一馬公司；他也面對21項轉移相同款額非法收益控狀。

他分別於7及8月被控7項控狀，他以100萬令吉保外，案件將於10月4日過堂。