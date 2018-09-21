副揆回應“你情我願”論 反對童婚將檢討漏洞





（布城21日訊）副首相拿督斯里旺阿茲莎強調，她日前發表有關吉蘭丹一名44歲男子迎娶15歲女孩是你情我愿的言論，并不意味她支持童婚。

旺阿茲莎也是婦女、家庭及社會發展部長，她說，她是根据社會發展官員的調查報告發表有關言論，報告也顯示有關婚姻已獲得道北初級伊斯蘭法庭的批准，并且符合現有法律。

她在文告指出，保障儿童權益至上，婚姻不應該被當作擺脫窮困的出路。

“身為副首相兼婦女、家庭及社會發展部長，我重申，我們將把法定結婚年齡提高至18歲。”

“我已在9月13日主持一項會議，与相關單位討論這項課題，其中，會議議決婦女部將与伊斯蘭發展局（Jakim）合作，擬定提高穆斯林法定結婚年齡執行報告書，并將提呈州務大臣与首長會議尋求支持。”

她說，該部門將準備一份內閣報告書，建議提高非穆斯林法定結婚年齡至18歲。

旺阿茲莎說，當局也將向各習俗長提供童婚對儿童健康与安全的負面影響，以及闡明提高法定結婚年齡的重要性。

旺阿茲莎說，婦女部和伊斯蘭司法局將合作，為伊斯蘭法庭批准童婚程序制定更嚴格和全面的指南，包括關注童婚怀孕和生產的風險。

她說，她已與首相署部長拿督慕加希和拿督劉偉強商議，檢討伊斯蘭法和民事法童婚相關法律的漏洞和不一致。

她也說，她指示官員重新檢討現有法律，确保儿童權益受到全面保障。

旺阿茲莎指出，修訂法律只是維護儿童權益的其中一部分措施，還必須涵蓋教育、社會網、消除貧窮和支援儿童系統。

“保障儿童權益是我的當務之急，我絕不會妥協。”