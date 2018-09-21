資深律師 阿查爾掌選委會





（吉隆坡21日訊）政府首席秘書拿督斯里依士邁宣佈，政府委任私人界資深律師阿查爾出任選舉委員會新任主席。

現年56歲的阿查爾是填補提前退休的丹斯里莫哈末哈欣留下的空缺。

依士邁今日發表文告指出，國家元首是根據聯邦憲法114（1）條款御准阿查爾出任選委會主席職，這項委任符合聯邦憲法114（3）條款。

來自吉打州的阿查爾出生於1962年10月26日。他擁有馬來亞大學法律系和英國倫敦國王學院（King's College）法律系文憑。他從1987年在一家Allen & Gledhill律師樓開始從事律師事業。從1992年，他在Tetuan KH Koh,Azhar & Koh律師樓服務，過後在本地幾家著名律師樓如Tetuan Khaw & Hussein、Tetuan TH Su & Partners、Tetuan Lamin & Co、Tetuan Hisham Sobri & Kadir、Tetuan Shafee & Co以及Tetuan Cheang & Ariff律師樓服務，其專業是選舉法律。

目前，阿查爾是在Tetuan Azhar & Goh律師樓服務。

依士邁表示，憑著阿查爾的資格和經驗，他相信後者將能夠根據聯邦憲法的要求，履行選委會主席的職責、義務和責任。