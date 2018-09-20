納吉：因26億課題被咒罵 “將證明我不是小偷”

（吉隆坡20日訊）納吉說，26億令吉獻金課題過去都被利用來詛咒、破壞、蔑視及辱罵他，而他如今所面對的指控，將讓他有機會為自己洗清污名，以證明他不是“小偷”。

納吉週四在面控後離開法庭之前，發表約10分鐘的談話。“司法程序將會替我捍衛真相，並一勞永逸地解決26億令吉獻金課題。”

他說，他所面對的21項洗黑錢指控是根據3個元素組成，即收取、使用和他所“歸還的款項”。

“我需要解釋，也許有人會誤會，如果從表面上來看，聽起來確實令人震驚。但若我們了解事實及消化後，我們可以得出一個結論，即我已在第13屆全國大選後就歸還這一大筆數額。”

“我希望在我面對的審訊中將出現支持真相的結論，以證明這個國家是有法治的。”

他指稱，此案尚沒有判決，因此，他不願發表任何影響案件的言論，但他相信其律師團隊手上有這方面的事實。

詢及某方此舉是否為了扳倒他時，他說，他不願指控任何一方，而面對法律程序是他的命運。“有些人比我幸運，被撤銷原本所面對的控狀。”

詢及其夫人拿汀斯里羅斯瑪會否也遭遇與他相同的命運時，他說：“我不知道。”

他澄清說，他週三晚被反貪會逮捕後，並沒有被扣留在扣留所，而是身在反貪會總部大廈內。

他也感謝警方及反貪會官員禮待他，同時，他也相信法庭會展開公平的審訊。