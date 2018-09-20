敦馬撰文抨濫用教義 “伊黨分裂馬來穆斯林”

（吉隆坡20日）首相敦馬哈迪說，國內的馬來穆斯林不是因為宗教因素而分裂，全是因為伊斯蘭黨的政治使然。

“伊斯蘭黨為了政治利益，把非伊斯蘭黨的馬來人標籤為‘異教徒’（kafir），進而分裂馬來人。”

他昨晚在部落格發表“為何我反對伊斯蘭黨”文章中抨擊伊斯蘭黨，指控該黨為了達到政治目的而曲解與濫用伊斯蘭教義，卻也同時分裂了馬來人。

標籤非黨員為異教徒

他說，在一些伊斯蘭黨成員中，接受領導者和政黨的教導，比伊斯蘭教義更為重要。

“這就是為什麼可蘭經指穆斯林是兄弟，卻因為伊斯蘭黨領導人的教導，伊斯蘭黨成員願意把其他穆斯林視為敵人。由於這種態度，馬來西亞的穆斯林（馬來人）是分裂的。分裂馬來人的不是伊斯蘭，而是伊斯蘭黨政治。”

他說，一些伊斯蘭黨成員已為此離開伊斯蘭黨，但仍有很多伊斯蘭黨成員痴迷於伊斯蘭黨及其教義。

“馬來人之間的嚴重分裂正在持續。只要伊斯蘭黨繼續歪曲與濫用伊斯蘭教義，這種情況就會繼續。”

“這也是為何我反對伊斯蘭黨。”

馬哈迪指出，當馬來亞於1955年首次選舉時，當時的巫統、馬華和國大黨聯盟，在52個議席中贏得51席，伊斯蘭黨只拿到1席。

“伊斯蘭黨只贏了一個席位。顯然它拒絕國家獨立讓伊斯蘭黨吃虧。因此，伊斯蘭黨開始積極利用伊斯蘭來吸引馬來人的支持。”

他說，伊斯蘭黨領袖不滿選舉成績而開始散播謬論，指控那些與“異教徒”同盟的人，自己也會淪為“異教徒”。

“巫統因與華人和印度人合作，因此被伊斯蘭黨指控違反伊斯蘭教義。”

“因此，那些根據相同教義的非伊斯蘭黨馬來人都被視為是異教徒，這發生嚴重的分裂。”

馬哈迪指出，馬來族群在伊斯蘭黨成立之前並沒有分裂，直到伊斯蘭黨成立後，馬來人才會分裂並分成兩個敵對陣營，而這種分裂也削弱了馬來人。

“因此，馬來人的弱點是，伊斯蘭黨也被迫向‘異教徒’尋求幫助。”

馬哈迪也諷刺伊斯蘭黨在無拉港區州議席補選為馬華候選人站台；他說，伊斯蘭黨聲稱只是政治上的合作，其實這正是巫統與馬華和國大黨的合作關係

“非常明顯的，伊斯蘭黨使用阿拉伯語言來‘伊斯蘭化’與‘異教徒’的合作。”