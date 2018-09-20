敦馬不點名揶揄納吉 “犯錯還若無其事”

（吉隆坡20日訊）首相敦馬哈迪說，一個人若犯錯，他就應該感到羞恥與反省，而非假裝若無其事。

他於今日在工藝大學日本科技學院（MJIIT）開放日開幕儀式上致詞時，以日本武士精神“切腹”（Harakiri），並以不點名方式揶揄前首相拿督斯里納。

他說，有些人偷了錢，甚至被人稱呼為“盜賊”仍毫無羞愧之心，讓人搖頭。

“若你會感到羞恥，就會想辦法改正，避免再犯同樣的錯；很顯然有些人不是，很可能快要坐牢了居然還笑得出來。”

促國人向日本人學習

他說，國人應該學習日本人對犯錯與失敗的羞愧之心，做事要嚴以律己，凡事堅持負責任、守紀律與誠信這三大原則。

他說，父母也應該從小教導孩子對犯錯感到羞愧，告訴他們偷錢是不對的。

“有些人偷錢不是因為行為不好，可能是他們從小就沒被教導正確的價值觀，以致後來鑄成大錯。”

對他引用日本武士的“切腹”精神為例，馬哈迪強調，他不要要人民像日本武士那樣切腹自盡，而是要人民對自己犯的錯負責任，以積極態度面對問題。

出席者包括教育部長馬智禮、馬來西亞工藝大學副校長拿督華希奧馬和日本駐馬大使宮川真喜雄。

以求學經驗為例 “成功全靠努力”

馬哈迪勉勵國人勤奮工作，並以他在求學時成績不好，因此埋頭苦讀才能考取好成績，藉以說明成功沒有捷徑，要成功就得努力爭取。

他說，他在見到別人拿7個A，而他才3個A時，當下便反省為何自己的成績不如人，是不是自己不夠努力。所以，當同樣的課本內容，別的學生讀一次，他就讀10次直到記得為止，最終讓他考到滿意的成績。

“我的經驗告訴大家成功沒有捷徑，要成功就得努力，千萬別想一步登天。”

他也勸告打工一族要對公司忠誠，不要在公司待了一兩年就想著要跳槽，因為一直換工作不僅會讓自己兩頭不到岸，同時也拖累公司和國家經濟發展。

“年輕人或打工一族不要一直想著跳槽或怎麼賺大錢，勤奮工作不會死人，但好吃懶做肯定會讓你一無所有，若勤奮工作必定有回報。”

馬哈迪也提醒學生勿只局限在本地發展，應該前往海外深造，除了能拓展視野，還能學習當地的優秀文化。

他指出，國內早期時沒有足夠的政府或私立大專書，加上教育素質也參差不齊，政府這才決定將部分優秀生送出海外，讓他們有更好的深造機會。

“將學生送出國唸書不等於拱手將優秀人才送給其他國家，這些學生學成後需回國，善用他們在外國所學知識在國家發展上。”

有關國內有多所政府大專沒有足夠資金供進行研究的問題，馬哈迪說，政府目前確實沒有多餘的錢給大學進行各項研究，因為這些錢必須用在解決如國債等更重要的問題。

他說，政府並沒有完全放棄給大學撥款研究基金，該給的撥款還是會給，只是現在需要解決更重要的事情。