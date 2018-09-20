忙於部門預算案 楊美盈訴嘉馬案延審

（吉隆坡20日訊）由於能源科藝環境部長楊美盈忙於部門預算案，她起訴紅衫軍領袖拿督斯里嘉馬誹謗的審訊，今日獲得高庭同意展延。

嘉馬的代表律師納希爾說，在楊美盈的要求下，法官拿督聶哈斯末同意展延審訊至12月4日及5日，好讓楊美盈可以更專注於準備部門的預算案。

楊美盈不滿嘉馬指控多名雪蘭莪州希望聯盟及伊斯蘭黨州議員濫用雪蘭莪樂齡親善基金（SMUE），因此於6月14日入稟高庭，起訴嘉馬誹謗。

她在訴狀中指嘉馬於今年3月21日召開的記者會上發表誹謗她的言論，指控她濫權、濫用雪蘭莪州基金謀取私利，是一名不道德、不可信、騙子、貪污舞弊以及沒有資格擔任領袖的人。

她說，嘉馬毫無根據、虛假且殘酷的指控，意圖貶低她的社會地位，讓民眾仇視、鄙視及憎恨她，嚴重影響她的聲譽與形象。

除了向嘉馬索取500萬令吉的普通賠償，她也向嘉馬追討加重賠償、懲戒性賠償與損害賠償。

此外，她也要求高庭發出禁令，禁止嘉馬或其代理繼續針對相同的課題發表或散播誹謗她的言論。

楊美盈說，雖然她曾於3月15日發律師信給嘉馬，要求嘉馬撤回有關指控、道歉與賠償，但嘉馬拒絕這麼做。

她認為，除非高庭發出禁令，嘉馬將會繼續撰寫、發表，甚至刊登誹謗她的言論。