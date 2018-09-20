交長：統一標準環境舒適 讓巴士總站媲美機場

（馬六甲20日訊）交通部長陸兆福指出，交通部將通過公共陸路交通機構（APAD）制定全國各州的巴士總站統一標準，提供乘客更舒適、便利及安全的環境，未來可以媲美機場。

“在統一標準下，巴士總站至少必需附合一些基本條件，即擁有冷氣設備、環境清潔衛生且安全，並設有中央購票系統，以杜絕非法售票，保障乘客的福利。”

他今日巡視馬六甲仙特拉車站之後指出，各州巴士總站不是由交通部管轄，而是州政府及地方政府經營，也沒有獲得聯邦政府的撥款。

“交通部通過公共陸路交通機構會制定巴士總站統一標準，確保國內所有巴士總站都達到這個標準，基本設施獲得提升，給乘客更舒適及安全的環境。”

他說，目前國內尚未有一座巴士總站達到統一標準所指定的一切條件。不過，馬六甲仙特拉車站接近達標，已附合一些條件，包括擁有冷氣設備、環境舒適等等，尤其是即將展開的中央購票系統。

他指出，交通部希望在此統一標準下，國內所有巴士總站可以採用中央購票系統，這樣一來，可以確保沒有非法售票事件，乘客不會買到黃牛票，福利得到保障。

“巴士總站統一標準未來將被視為一個標準模式，國內所有巴士總站都會採用此系統，以期可以媲美機場，擁有舒適環境。”

在場者包括甲市區國會議員邱培棟、公共工程、交通及公共設施委員會主席莫哈末蘇菲行政議員、馬六甲仙特拉車站總經理尤索夫等。