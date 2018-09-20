探討國稻新模式 農長稱進入技術層面

（吉隆坡20日訊）農業及農基工業部長沙拉胡丁說，隨著內閣成立的委員會已就國家稻米公司（BERNAS）的新模式召開首次會議，如今已進入了技術層面的探討。

他說，內閣委員會由8個部門組成，他是成員之一，若要瞭解最新進展的詳情，就得去問擔任委員會主席的經濟事務部長拿督斯里阿茲敏。

他於今日出席農業銀行主辦的“2018年農業銀行─農業企業家獎”頒獎禮後說，國家稻米公司依然營運，直到（2020年）合約結束為止。

“我們將在找到新的模式後進行討論。”

下月初宣布農業新方向

沙拉胡丁說，他將於10月初宣布本地農業領域發展的新方向與目標，檢討前朝政府沿用至今的農業發展政策的結果，進行保留或淘汰的調整。

有關貿消部日前指雞蛋價格在銷售與服務稅（SST）落實後起價，他說，這是他部門以外的事情，他必須先去了解。

“有關價格的指數是由貿消部負責，農業部目前仍未接獲農產品在銷售與服務稅起價的投報。”

創辦於2016年的農業銀行─農業企業家獎，旨在表揚那些在農業企業領域取得傑出表現的人士和企業。

2018年農業銀行─農業企業家獎共頒發8個獎項，分別為最佳青年農業企業家獎、最佳女性農業企業家獎、最佳小型農業企業家獎、最佳創新農業企業家獎、最佳殘障人士農業企業家獎、最佳傑出顧客服務獎（個人和企業）以及最傑出農業企業家獎。

屬於最大獎的最傑出農業企業家獎，得主是Bismi Cergas私人有限公司的傑菲利阿末和瑪絲麗娜卡馬魯丁，兩人也贏得5萬令吉獎金。

有兩名華裔農業企業家也獲得肯定，分別是贏得最佳創新農業企業家獎的來興貿易有限公司執行董事拿督劉峻波，以及贏得最佳女性農業企業家的Marine Gold Marketing私人有限公司的葉麗梅。

對華裔農業企業家的獲獎，沙拉胡丁表示感到很高興，因為這顯示華裔農業企業家也得到肯定，證明華人也得到了農業銀行一部分的融資，反映國民團結的精神，是值得鼓勵的。

出席者包括農業銀行主席丹斯里莫哈末扎比迪再納和首席執行員賽阿威莫哈末、農業部秘書長拿督沙列胡丁。