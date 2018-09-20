面對32項控狀 納吉皆不認罪

（吉隆坡20日訊）盡管前首相拿督斯里納吉堅稱存入其銀行私人戶頭的26億令吉是沙地阿拉伯王子給予的捐款，不過，他今日在這起事件中被控21項洗黑錢及4項貪汙受賄的控狀；若加上之前兩度被控7罪，截至目前為止，納吉一共面對32項控狀。

納吉否認所有控狀，並要求保外候審。控方向法庭建議讓納吉以500萬令吉保外。

這也是納吉第三度被控上庭，他曾於7月4日面對3項失信及1項濫權的指控，並在8月8日被追加3項洗黑錢的指控。

納吉是於昨午4時13分在反貪會位於布城的總部遭逮捕，他今早9時20分被帶到KPJ大廈，以協助調查他被指從一馬發展公司將26億令吉匯入其私人戶頭一事，之後被警方逮捕，下午直接面對反貪會和警方的提控。

副總警長丹斯里諾拉昔發文告指出，納吉是在反洗黑錢及反恐融資組位於KPJ大廈的辦公室被捕，總檢察署已批準警方今午將納吉帶上吉隆坡大使路法庭面控。

他說，警方取得總檢察署的允準，向納吉追加21項洗黑錢的指控。另外，反貪會也以4項控狀提控納吉。

他說，納吉是在2001年反洗黑錢及反恐融資法令第4（1）條文下面對21項控狀，分別是9項接收黑錢、5項使用黑錢及7項轉移黑錢罪名。

納吉被押上庭加控多條罪名前，在KPJ大廈看到守候他的媒體時面帶笑容，心情絲毫不受影響。

另外有消息來源說，繼納吉今天被控後，前首相夫人拿汀斯裏羅絲瑪明日可能也會被控，預料她會被控20項刑事罪名，包括洗黑錢。不過，羅斯瑪的代表律師拿督古瑪拉德蘭受詢時表示沒有聽說這項消息。

納吉面對控狀：

7月4日：3項失信及1項濫權

8月8日：3項洗黑錢

9月20日：4項貪汙受賄及21項洗黑錢