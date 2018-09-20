淡汶5食肆被令關2週 海鮮餐館髒







（威南20日訊）檳州衛生局拉隊武吉淡汶一帶取締衛生水平不達標的食肆，有5間包括在著名海鮮村內的餐館被勒令關閉2週；其中一間受對付的海鮮餐館是老字號，油脂過濾器積滿油脂相信超過一個月沒清理，貨倉內的擔架下面有著新舊老鼠屎，地上濕漉漉，衛生條件相當差，而受到對付。

這間海鮮餐館的儲藏室有老鼠進入的痕跡，執法人員也在貨倉發現老鼠屎，老鼠會通過溝渠進入廚房和儲藏室，但該餐館卻沒有做防鼠網。另外還有員工沒有穿圍裙和長指甲、廚師在煮食時抽煙的問題。

廚師煮食時抽煙

檳州衛生局大隊昨晚分成6隊，同步突檢武吉淡汶區週圍的餐館，一共檢查12間餐館的環境和廚房操作，其中5間未能達到65分的要求，而被勒令關店2週。據知，其中3間坐落在海鮮村內，另2間在武吉淡汶路。

武吉淡汶海鮮村已有30多年歷史，遠近馳名，甚至是遠自新加坡的遊客也慕名前往大快朵頤一番，在高峰期有30多家餐館林立，近幾年不少餐館陸續結束營業，目前大約剩下10家海鮮店。

檳州衛生局與威省市政局、大馬公司委員會以及貿消局昨天在威南縣展開大規模的“檳城健康”（Operasi Penang Sihat）突檢行動，執法團隊多達275名人員。

上午8時至下午4時30分的時段由檳州衛生局執法組主任王勇元、威南衛生局主任莎芝琳醫生、威南衛生局執法組主任古迪帶頭，檳州衛生局主任旺曼梳晚上親自率隊。

突檢49食肆開85罰單

旺曼梳對記者指出，5間餐館被關的餐館的問題包括食物原料的處理、環境衛生不佳包括有老鼠屎、食物殘渣沒有處理好等。

他以這間老字號為例；他說，當局發現貨倉內的擔架下面有著新舊老鼠屎，地上濕漉漉，獲得不到50%的評估，衛生條件相當差。

他無奈的說，每次他問到業者為何不做好防鼠措施時，他們都辯說老鼠是從外面進來的，廚房若沒有食物，他們怎會進來覓食。

旺曼梳昨晚在記者會上發佈執法行動總結。他說，執法隊兵分三路，分別取締餐飲業、滋養蚊蟲引發骨痛熱症的地盤，以及在禁煙區抽煙的市民。

他說，餐飲業方面一共突檢了49間食肆和餐館，發出85張罰單，總額5萬8000令吉，有15間不符合衛生條件而被勒令關閉2星期。

“第二支執法隊檢查了7個建築工地、7個菜園苗圃、6個回收中心和10間修車廠，發出11張罰款總額5500令吉，以及7張要求提升清潔的通告。至於禁煙區則有16處包括醫院、診所、教育機構、商場、公共場所，發出27張罰款總額6750令吉。 ”

他說，員工沒有注射傷寒預防針、沒有報讀衛生課程都會開罰單，65分以下均屬不及格，將被勒令關14天，業者需改善廚房的衛生條件再讓該局前來檢查評估，符合要求之後才可重新營業。

他也說，當局會繼續在各縣展開取締行動，以保持檳州美食天堂的美譽。

突擊6雜貨店充公逾期貨品

旺曼梳指出，執法隊也突檢6家雜貨店，針對近日的假酒奪命案檢查了數種酒類，但沒有發現假酒問題。

他說，執法隊除了檢查食品有沒有逾期、包裝有沒有凹痕，也特別援引食物法令檢查幾個品牌的酒是不是非法，但檳州沒有商家觸犯條規。

“不過，有大約250令吉的貨品因為逾期而被充公。”