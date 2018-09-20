攜夫人登上白頭山 文金牽手示意韓朝友好





（平壤20日訊）朝鮮最高領導人金正恩與到訪的韓國總統文在寅，今早一同登上在朝鮮有“聖山”之稱的白頭山。據官方發布的照片可見，文在寅、金正恩、金正恩夫人李雪主及文在寅夫人金正淑一同在白頭山上合照，文金兩人更手牽手，面帶笑容，氣氛良好。

文在寅夫婦今早6時許離開下榻的百花園迎賓館，乘坐專車前往白頭山。大批朝鮮民眾亦一早於平壤街頭等候歡送文在寅。文在寅與夫人金正淑的車隊經過時，兩人還從車窗伸手向群眾揮手致意。

文在寅達成登山願望

由平壤到白頭山路途轉折，文在寅和金正恩乘坐各自的專機起程，飛往位於白頭山附近的三池淵機場，再乘車前往白頭山南坡最高的將軍峰。文金抵達山頂後，在山上握手高舉，示意韓朝友好，兩人更與隨行的官員合照，之後乘纜車到著名景點天池遊覽。

據指，文在寅本身是登山愛好者，他在今年4月27日首次韓朝峰會上曾向金正恩提出希望去朝鮮登上白頭山，因此金正恩今次是達成文在寅的願望。

文在寅離開白頭山後會回到平壤，再搭專機返回首爾，結束今次訪問朝鮮行程。

美準備好重啟與朝談判 冀2021年前完成無核化

（華盛頓20日訊）美國國務卿蓬佩奧發聲明恭賀第三次“文金會”成功舉行，並歡迎金正恩昨天在會上作出重要承諾，表示華府準備好與朝鮮重啟談判，希望達到2021年前朝鮮半島無核化的目標。

蓬佩奧表示，金正恩承諾讓美國及國際專家見證廢除導彈發射台及核試場，是朝鮮全面廢除核武重要一步。

蓬佩奧已邀請朝鮮外長李勇浩下周到紐約，在聯合國大會期間與他會面。

華府同時亦邀請朝鮮派代表到奧地利維也納，儘快與美國朝鮮特使比根會面。

此外，聯合國秘書長古特雷斯亦對文金會的成果表示歡迎，並指聯合國準備以合適方式對各方提供進一步協助。

朝鮮民族發源地 白頭山地位崇高

白頭山位於中朝邊境，在中國被稱為長白山，海拔2745公尺高，主峰為一座睡火山，山頂的火山口湖是聞名遐邇的景點天池。傳說為朝鮮民族始祖檀君源生地，向來在朝鮮人民心中具有崇高地位。金氏家族的子孫亦被統稱為“白頭山血統”。

金正日生於山上

金正恩爺爺金日成與游擊隊在1945年以前，對抗日本軍隊的秘密營地也位於這座山上，這段歷史亦令白頭山成為“革命聖地”。

此外，金正恩的父親金正日出生於白頭山，據指當時天上出現兩道彩虹；他於2011年離世前，朝鮮官方指白頭山曾出現異象。

在朝鮮和韓國亦有類似中國人所謂的“不到長城非好漢”，許多人都想在有生之年到訪白頭山。金正恩此前曾多次與軍官登上白頭山，以振奮軍心。