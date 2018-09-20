【全國象棋團體賽】戲劇性戰勝吉打 檳城時隔10年再奪冠軍







（檳城20日訊）檳城隊日前在柔佛居鑾舉行的全國象棋團體賽決賽戲劇性戰勝吉打，時隔10年再次奪得全國團體冠軍。這也是自2013年全國團體賽改制（增添1台少年）以來，檳城隊首次奪得團體冠軍。檳城隊上次奪得團體冠軍是在2008年，此次在檳城象棋公會會長拿督方萬春的帶領下，重奪失去多年的冠軍。

本屆團體賽是採用5+1的制度，即5輪的循環賽後，積分最高的兩支隊伍回師決賽。吉打隊和檳城隊在5輪後皆取得3勝2和排名前二，繼第5輪相遇後，再次在決賽交手。在決賽，第一台率先不變做和，許鐘銘在中局稍虧的局面中和對手3次循環不變，最終裁判判和。

陳進驚天大漏

此後，李榮福中局佔優得子，最終車炮單缺相戰勝對手車兵缺士相，協助檳城以3比1領先。鄧善文也成功化解溫貫升的攻勢，殘局形成炮馬卒單缺象對車兵士象全的官和局面。陸光鐸殘局時錯過鬥死炮逼和的棋，反而在殘局時淨虧雙兵並且少士象。眼看陸光鐸難逃一敗，陳進卻走出平兵的驚天大漏，令旁邊圍觀的棋手看傻眼，畢竟這讓陸光鐸可打兵雙炮將絕殺。陸光鐸反敗為勝後，檳城最終以6比2勝出奪冠。

其實檳城隊此次奪冠堪稱驚險萬分。在第5輪和吉打交手時，檳城在少年棋手鄧善文優勢落敗，並且另兩台都戰平的情況下，許鐘銘在開局中「飛刀」的情況下，在殘局對手周志剛失誤丟馬，最終以車馬兵士相全戰勝對手單車士象全，將比分扳成4比4。

不過，檳城隊能否晉級決賽，還要看柔佛B隊的臉色。一旦柔佛B隊戰勝雪蘭莪，那麼檳城隊的對手場分肯定不如柔佛B隊而飲恨決賽。雪蘭莪的去年全國個人賽冠軍方仕傑（15歲）間接「助攻」檳城隊，這位少年國手在馬炮單缺相兼少兵的情況下，頑強逼平柔佛好手蔡勇興，最終兩隊4比4戰平，檳城隊也得以晉級決賽。

檳城隊此次能奪冠，其中一個重要因素是四台比較平均。在往年的團體賽，檳城隊因少年棋手無法保本而遭拖後腿。

檳城隊四台平均

此次鄧善文的表現不錯（2勝2和2負），特別是在決賽頂住溫貫升。檳城隊三員大將許鐘銘（4勝1和1負），李榮福（3勝2和）和陸光鐸（2勝4和）也發揮出色。

檳城隊在出發前幾天進行授旗儀式，檳城象棋公會署理會長汪永春，副會長楊美心，秘書兼領隊方福添以及財政蔡傳義等人出席，壯大士氣。檳城隊賽前的目標是要至少打進四強。