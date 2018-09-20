檳橋墜海女生屍尋獲 母：向來開朗不會自殺

（大山腳、北海20日訊）昨晚在檳城大橋打電話給男友後墜海失蹤的22歲女子許佳瑩，今早被漁民在阿曼島海域尋獲她的遺體。接獲噩耗的27歲男友王立宏否認兩人情海翻波，而女友在出事前也還打電話給他，但沒出聲，過不久一個馬來人聽電話，告訴他“Dia sudah terjun”（她已經跳下去）。

他說，他聽後馬上丟下手頭的工作，開車到大橋。

“我們已計劃在10月份到泰國曼谷旅遊，為何這樣（女友自殺）我真的不知道。”

許佳瑩昨晚獨自駕車到檳城大橋，並走到橋堤邊打了一通電話後，將電話留在橋上然後縱身一躍而下，有傳她是和男友吵架後一時想不開。

對於這個傳言，王立宏一口否認。他說，兩人拍拖一年感情融洽，女友是在他家族經營的咖啡廳任職接待員，昨日他們根本沒有任何爭執，女友只是向他說“要提早下班到北海和一名女性友人喝茶”。

“她開車離開檳島前，我還叮囑她，大橋塞車，路上小心，她還說OK。”

沒患抑鬱症或絕症

王立宏也澄清女友沒有患上抑鬱症，也沒有什麼絕症，只是身體比較虛弱。

他說，女友雖然是開朗，愛開玩笑，但確實是一個不擅於分享心事的人，所以和對方拍拖一年間並不常聽到女友對生活上的抱怨。

“我和我父母兄長待她如家人，也未曾吵架！”

許佳瑩的遺體在今早10時許被漁民發現，在今午12時28分運抵威中詩布朗再也醫院太平間。其男友在半小時後趕來太平間時，一臉哀傷無法接受事實。

王立宏說，他住在北海，每天早晨都會到大山腳黎明園載女友上班，晚上也會送女友回家。女友生前曾透露朋友不多。

他說，他們交往以來，女友汽車的供期是由他負責。

父：女兒沒經濟壓力

死者父親許利宏（53歲、從事裝修工作）也說，女兒和家人感情良好，每天清晨前往檳島上班，下班回家後，晚上10時就會上床睡覺。

“女兒沒有經濟壓力，所以不懂女兒為何尋死 。”

瓜拉柔府漁民今早再出海尋人，用望遠鏡視察在阿曼島海域找到屍體。漁夫陳家川（48歲）說，他捕魚20年，曾多次出海協助搜尋，這是第一次自己撈到屍體。

母：性格開朗沒心事

佳瑩的母親巫春桃（46歲）也不相信性格開朗的女兒會跳海尋死。

她說，女兒是在檳島西南區一間咖啡廳工作未滿一年，一般會在晚上8時半左右回到大山腳黎明園住家。不過，週二晚上，她曾發微信告訴母親，她週三晚上下班後約了朋友喝茶。

她說，女兒性格向來開朗，之前也沒向家人透露任何心事。況且，她當晚下班後，准備去和朋友喝茶。

“我女兒一直都很膽小，我不相信一個膽小的人會從大橋跳下去。我不知道她為什麼要尋死，她車上遺下手機及衣服。”

巫春桃透露，上週六她和姐姐下吉隆坡，出發前女兒已去上班，她週二晚才從吉隆坡回來，抵家時女兒已去上班，所以一直沒有碰到面。間中只是以微信溝通。

詢及佳瑩平時會否向家人透露心事，她說，女兒有時會說一些，但最近沒聽女兒有提及什麼心事。

“她一向來很聽話，和家人關係也很親密。”

巫春桃到瓜拉柔府的督克拉瑪碼頭等候認屍時，表情看來相當泠靜，旁人安慰她時，她也回說“我OK的”。

事後，見她獨自坐在墻角，沒有和親人有太多談話，想是在安撫內心悲痛。

佳瑩在家中排行第二，上有一哥下有一弟。親人都不相信正值青春年華的她，就這樣了結自己生命，不少到場的親屬都哭紅眼睛。