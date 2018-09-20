警方反貪會聯手 納吉再控25罪

（吉隆坡20日訊）在一馬（1MDB）醜聞中，個人戶頭被指接收26億令吉的前首相拿督斯里納吉，將面對25項控狀。

納吉昨天遭大馬反貪污委員會逮捕後，今天同樣因為26億令吉被指匯入其個人戶頭的案件而遭警方逮捕。全國副警察總長警察總長丹斯里諾拉昔說，警方獲得總檢察署的同意後逮捕納吉。

他今天發表文告說：“警方在2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令下，逮捕和提控納吉。”

諾拉昔說，警方發出此文告時，納吉仍在敦拉薩路238大廈的刑事罪案調查局總部接受調查。

“副檢察司將在上述法令4（1）條文下，把納吉提控至吉隆坡地庭。”

65歲的納吉將在2009年大馬反貪污委員會法令23（1）和24（1）條文下，被控4項罪狀，以及另21項控狀是根据2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令4（1）（a）條文提出。

全國副警察總長丹斯里諾拉昔發表文告說，納吉將面對9項接收非法活動收益、5項使用非法活動收益，以及7項轉移非法活動收益的控狀，總額為6億8100萬美元（現約28億令吉）。

“警方和反貪會合作逮捕和提控納吉。”

記者與法庭确認後證實，納吉的案件將於今午3時在地庭法官阿祖拉面前提堂。

納吉今天上午9時20分乘坐的黑色Alphard休旅車，抵達刑事罪案調查局總部錄取口供。