【教授殺妻女】陪審團一致裁定殺妻女罪成 許金山判終身監禁









（香港19日訊）香港中文大學馬來西亞籍副教授許金山涉嫌利用一氧化碳瑜伽球謀殺妻女案，經過20天聆訊後，由5男4女陪審團於今早約11時起開始退庭商議裁決，約7個多小時後達成裁決，一致裁定許金山兩項謀殺罪成，法官判處被告兩項控罪均終身監禁。

法官張慧玲宣讀裁決時，形容案件令人震驚，難以想像被告作為受過高等教育的成功人士，會以計算精密的方式殺妻，又說雖然無明顯證據顯示被告動機，但認為有機會與被告的婚外情有關，若被告與死者離婚，可能會將一半物業及財產分給妻子。

動機或避免離婚分財產

法官又認為，被告無意殺害女兒，但仍導致女兒死亡，需要為此負責。

許金山聞判後，隨即望向公眾席的三名子女，神情凝重，其中兩名女兒低頭流淚。散庭時， 許金山從犯人欄走近旁聽席的子女，向他們揮手道別，親友向許金山說“stay strong（(保重)”，而許金山其中一女兒在他步入囚室後，未能平伏情緒，需要家人安慰。許金山的3名子女由親友護送下，乘坐7人車離去，對提問不予回應，同行親友表示“他們很支持爸爸”。

許金山的代表大律師離開法院時稱，不知被告會否上訴。

未確定會否上訴

53歲的許金山被控兩項謀殺罪，指他於2015年5月22日涉嫌以注滿一氧化碳的瑜伽球放入汽車後車廂，謀殺47歲的妻子黃秀芬及16歲的次女許儷玲。

警員憶述查案過程困難

指許金山聰明反被聰明誤

本案發生於2015年5月22日，警方調查2年，至2017年9月才落案控告許金山謀殺。調查人員指調查最難之處，在於證據超出知識範圍，很多時需徵詢專家才能理解。

不關心妻死讓人起疑

有警員透露，早於案發當日已有蛛絲馬跡，令他對許金山起疑，最明顯莫過於許金山接獲妻女噩耗到醫院時，只抱著女兒痛哭，卻沒抱妻子，警員看在眼裏已對他起疑。警員不諱言，許金山聰明反被聰明誤，在警誡下自揭破綻。

案發當日，許金山的妻女一同送往急症室，有探員觀察到，許金山趕到後只曾擁著次女痛哭，卻沒有擁抱妻子。見慣世面的探員心知有古怪，於是設計試探，當晚在許家中下樓梯之際，突然轉身仰望發問：“教授你都算是專家，你認為你老婆和女兒是怎樣死的?”許金山未料這一問，別開視線說不知道。

稱打算用毒氣殺鼠

許金山異常冷靜的一面，才令探員印象最深刻。探員憶述許金山獲悉妻女死於一氧化碳中毒後，雖然有問過警方會否是汽車故障洩漏氣體，但不見其他遺屬通常的反應，例如考慮向車廠追究索償。

警方檢查汽車機件足足費時半年，等候期間亦有注意車上雜物，包括車尾箱裡扁塌無氣、氣塞失蹤的灰色瑜伽球。有警員更自費購買兩個瑜伽球，觀察釋放氣體的速度，最終排除汽車故障後，警方正式檢取瑜伽球作為證物，交由化驗師測試能否做兇器。

警方將焦點集中在一氧化碳氣瓶及一氧化碳偵測器供應商，終發現突破點，訂購氣體一方竟來自中大，進而揭發訂購者是許金山，並鎖定車尾箱瑜伽球是兇器。

許金山被捕後對警方說，將一氧化碳注入瑜伽球帶回家，是因為家中有鼠患，打算用來殺老鼠。

他更告訴警方，猜測可能是女兒自殺，因為他對女兒的學業施壓太大，又或女兒和母親爭執，因而用瑜伽球自殺。惟警方找到女兒師友，證明女兒不似會自殺，亦諮詢心理學家意見，結論是母女沒有自殺傾向。