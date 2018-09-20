假酒害死人 酒精80％ 1瓶賣6元 23人送命











（沙亞南19日訊）雪州及吉隆坡兩地因喝假酒而喪命的人數已增至23人，其中19人分別來自雪州3個地方，另4人來自吉隆坡，而雪州警方也已於週二在州內各地逮捕7名涉嫌售賣假酒的零售商。

雪州總警長拿督馬茲蘭總監披露，截至週三晚上8時，雪州共有19人因飲用假酒而喪命，死亡人數比週二增加2人，而因喝假酒入院的人數則有56人。

入院者增至50人

他說，喝假酒死亡的人數中，18人為外勞，1人是我國印裔。“喝假酒入院的56人中，52人為外勞，當中26名為尼泊爾籍、10名孟加拉籍、13名緬甸籍及2名印度籍，另一人身份不詳，而在4名本地人中，1人是華裔、2人是印裔，另1人是沙巴巫裔。

他說，喝假酒釀死傷的事件，目前主要是發生在雪州3個地方，即甲洞迪沙再也達雅花園（5人）、雙溪毛糯新村一帶（23人）及士毛月墓園（20人）。

他週三在記者會上說，基於發生死亡事件，警方將依據刑事法典第304（b）條文（誤殺罪），開啟17項檔案調查這起案件，一旦涉案者被定罪，可被判監禁不超過10年。

在這之前，警方是援引1967年關稅法令第135條文（收藏或擁有未經關稅局批准的煙酒）調查嫌犯與充公起獲的假酒，並循嫌犯口供揪出供應源頭。

警突擊8地點充公假酒

警方昨日在沙亞南武吉哥文寧、沙亞南斯里慕達花園、斯里鵝嘜花園、吉隆坡甲洞達雅花園（Taman Daya）、吉隆坡斯里益山花園、梳邦新村、沙亞南U5和士毛月宁津（Rinching）8個地點，逮捕7名嫌犯與充公假酒。

他說，7名嫌犯為5男2女，其中2人各為我國印裔與華裔男子；另5人為外籍人士，包括一名緬甸籍男子、一名緬甸籍女子、一名印度籍女子和2名印度籍男子。”

他表示，雪州警方也在行動中起獲1030枝Mandalay與Grand Royal威士忌、以及1767罐Volcano與Kingfisher啤酒。

商家或銷毀證據

“我們仍等待化驗局報告，鑑定威士忌與啤酒的真正成分，以採取進一步行動。我們也希望掌握訊息的公眾，向鄰近警局提供情報。”

馬茲蘭表示，警方將從被捕的7人中蒐集資料，以追查其他“嫌疑商”。“不否認，在假酒奪命後，一些商家已經‘風聞’，不是關店逃跑就是試圖銷毀證據。”

他表示，假酒同一時間奪多命的案件在雪州是首次發生，警方高度關注，將會追查供應源頭。“之前可能有存在的個案，警方會從這兩方面展開追查。”

追查供應源頭

雪州刑事調查主任法茲阿末高級助理總監較後證實，售賣假酒的零售業者，包括合法與非法營業。“警方也會從這些假酒是從國外進口或本地假酒製造廠製造，以及這些假酒是否來自同一源頭展開調查。”

沙亞南掃蕩2店捕2人

起1.5萬元私酒假酒

（沙亞南19日訊）在假酒奪命案件發生後，警方迅速在各地展開掃蕩假酒行動。沙亞南警方在昨晚突擊斯里慕達（太子園）2間店屋，起獲市值1萬5000令吉的各品牌私酒和假酒，逮捕一名本地印裔男子及一名緬甸籍男子。

2名年齡分別為28歲及31歲的男子疑是在店屋單位進行售賣私酒和假酒生意，為了避人耳目，兩個單位並非天天開門營業，而是偶爾開店的方式營業。

20場突擊行動扣查25人

據了解，非法進口的啤酒每罐以6或8令吉的價格出售，洋酒的售價則是20令吉不等。

沙亞南警區主任巴哈魯丁助理總監表示，警方相信這兩個售賣私酒和假酒的單位已經營業超過半年。

他說，警方是在接到消息後，在昨晚9時至午夜進行突擊檢查。“警方在行動中起獲1019罐非法進口啤酒和392瓶洋酒，市值約1萬5000令吉。

他說，警方已經申請延長扣留印裔男子至本月21日；緬甸籍男子則在移民局法令下被延扣2周助查。“警方也會追查其他涉案者的下落，並會追查供應商及貨源來源。

他今日下午召開記者會說，雖然沙亞南賣私酒和假酒現象不算猖狂，可是仍然有零星的偷賣行動。

他表示，雪州警方近日相繼在雙溪毛糯、鵝嘜及加影等地起獲私酒和假酒。

與其同時，巴哈魯丁說，沙亞南警區從今年初起，已經展開“甲醇行動”（Operasi Methanol），不包括昨晚破獲的案件，已進行20場突擊行動，起獲市值約6萬令吉的私酒和假酒，扣查25人。“所起獲的非法進口啤酒有6128罐，洋酒3320瓶，警方是援引稅務法令（Akta Eksais）第76條文和1997年關稅局法令第135（1）（d）條文調查。”

他表示，沙亞南警方將持續每周高度關注和監督區內買賣私酒及假酒案。

至於一名來自沙亞南的沙巴籍男子，早前疑飲用假酒後被送入雙溪毛糯醫院昏迷至今一事，巴哈魯丁表示，他所喝的酒，并非在沙亞南地區購買。”

出席者有沙亞南警區副主任再迪、刑事調查主任查瓦里及查案官諾占利等。

警取締3店捕2人

毒酒疑產自緬甸

（吉隆坡19日訊）每瓶售價僅15令吉的奪命毒酒，疑產自緬甸，並以走私方式進入我國。

冼都警方證實其中4名酒精中毒的死者是在冼都地區購買假酒後，今日上午11時開始分別取締3間店鋪，並在其中一間店起獲23瓶含有甲醇的威士忌。

冼都警區主任慕努沙米助理總監說，警方是在斯里古晉花園、增江北區及怡保路展開取締行動，但只在斯里古晉花園一間店鋪起獲18瓶Grand Roya及5瓶Mandalay威士忌。

他說，這3間遭取締的店鋪都沒有酒牌，卻暗地裡出售酒精飲品。

每瓶15元

“警方也在行動中逮捕60歲印裔業者和一名四十餘歲孟加拉籍店員助查。”

他說，Grand Royal及Mandalay兩種威士忌相信是緬甸生產，雖然瓶蓋貼有馬來西亞關稅局的標籤，警方不排除這些酒是走私入境。

“這兩種酒售價便宜，一瓶售價約15令吉，主要顧客群是緬甸人。”

慕努沙米說，警方相信4名死者是喝了Grand Royal及Mandalay而丟命。

他說，警方會繼續展開突擊行動取締毒酒，配合衛生部調查假酒奪命事故。