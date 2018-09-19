疑與5友人醉酒起爭執 豬肉販神廟前被刺死









（巴生19日訊）疑酒後起爭執，42歲豬肉販遭“友人”以利器刺中腹部，溢血躺在神廟餐廳外空地處，在送入醫院後不治。

男子遇刺後身上財物不翼而飛，以致初步不排除劫殺，但隨著警方掌握可靠線索逮捕死者5名友人助查後，警方懷疑這起案件的肇因是醉酒起爭執引發。

死者是林志河，他於本月17日凌晨4時，遭人刺傷後倒臥在班達馬蘭再也2路一間神廟餐廳外的空地處。

他當時奄奄一息，被送入巴生中央醫院搶救，但於昨日傍晚6時15分不治。

腹部有3道傷痕

醫院從死者腹部發現3道傷痕診斷，死者相信是遭到尖銳利器刺中要害。

據了解，死者生前居住在班達馬蘭新村，與妻子育有4名子女。

巴生南區警區主任三蘇阿瑪表示，警方接到民眾投報，指死者身上的財物不翼而飛，懷疑死者可能遭劫殺，因此迅速展開調查。

“警方掌握可靠線索後，在昨晚10時20分，逮捕5名年齡介於29至44歲的華裔男子助查。”

他說，根據初步調查，5名男子與死者是朋友。事發時，死者在他們當中一人的家中喝酒。“過後不知何故，雙方起爭執，最後釀成悲劇。”

他說，警方已經把5名男子帶上法庭申請延扣7天，即從19日起至25日，以協助警方調查。

“警方也從其中一名男子的身上充公兩台手機，其餘嫌犯各充公一台手機；目前，警方援引刑事法典302（謀殺）條文展開調查。”