衛長：標籤沒印廠商名字地址 Grand Royal甲醇量違規

（布城19日訊）衛生部長祖基菲里阿末說，食品品質與安全組對樣本進行分析後，證實Grand Royal威士忌的甲醇含量不符合《1983年食品法令》的規定，也沒有按照規定貼標籤。

他於今日在部門召開記者會說，Grand Royal威士忌的標籤沒有印上廠商、進口商或代理的名字與地址。

他說，其他可疑的品牌包括Mandalay威士忌與King Fisher啤酒。

“警方還在對這些可疑的酒精飲料究竟是仿冒品或劣質品進行調查中。”

祖基菲里說，被充公的291瓶各種牌子含酒精飲料的成分還在分析中，衛生部正在調查這些酒類產品，以及其他不合法的品牌。

他說，目前所接獲的投報來自雪隆區，沒有接獲來自其他州屬的投報。

酒精中毒共55宗

他說，截至今日中午12時，酒精中毒送院治療個案增加4宗，合共55宗；至於喪命的則共有21人，其中19人在政府醫院不治，另兩宗則是在私人醫院接受治療。

“雪蘭莪共發生48宗酒精中毒事件，吉隆坡有7宗，其中5人為馬來西亞人，而50名外國人包括22名尼泊爾人、15名孟加拉人、2名印度人、一名印尼人和一名國籍不詳。”

“雪蘭莪有16人死亡、22人還在接受治療、10人已經出院；吉隆坡則有3人死亡、2人還在加護病房、2人脫離危險。”

祖基菲里說，在《食品法令》第13條文下，任何人準備或售賣的食品中含有毒素、有害健康，一旦罪成，可以被罰款不超過10萬令吉或坐牢不超過10年或兩者兼施。

他說，為了讓民眾了解飲用含有甲醇酒類產品的危險性，衛生部將會持續宣傳，以提高社會的醒覺。

“我們也會與警方、關稅局、地方政府、聯合國難民署、外勞的雇主等合作，密切關注事情的發展，同時向民眾匯報進度。”

他說，過去曾經發生兩起大規模酒精中毒死亡事件，分別是1981年有31人喪命，以及2013年有29人不治。

另外，祖基菲里阿末說，內閣今日對擁有、製造與運送大麻而被判死刑的囚犯莫哈末洛曼事件進行討論，但未有決定。

至於會否合法化大麻，他表示，根據法令，大麻目前只能用在研究與臨床實驗。

峇東埔區國會議員努魯依莎早前表示將致函總檢察長湯米湯姆，為擁有、製造與運送大麻而被判死刑的囚犯莫哈末洛曼“申冤”，而首相敦馬哈迪昨天受詢時回應，指莫哈末洛曼是否應該被判死刑，理應獲得重新檢討。