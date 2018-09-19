雪17人喝假酒死 7零售商落網

（沙亞南19日訊）雪州喝假酒喪命的人數增至17人；而雪州各地昨天也有7名涉嫌售賣假酒的零售商落網！

雪州總警長拿督馬茲蘭總監透露，截至今日上午8時，雪州共有17名飲用假酒的人士喪命，比昨天增加2人，而因喝假酒入院的人數則有50人。

他說，喝假酒死亡的人數中，16名為外勞，一名是我國印裔。“喝假酒入院的50人中，46人為外勞，當中25名為尼泊爾籍、10名孟加拉籍、9名緬甸籍及2名印度籍，4名本地人中，一名華裔、2名印裔及1名沙巴巫裔。

他說，喝假酒釀死傷的事件，主要發生在雪州3個地方，即甲洞迪沙再也達雅花園（5人）、雙溪毛糯新村一帶（23人）及士毛月墓園（20人）。

馬茲蘭今日在記者會上說，基於發生死亡事件，警方將依據刑事法典第304（b）條文（誤殺罪）下，開啟17項檔案調查這起案件，一旦涉案者被定罪，可被判監禁不超過10年。

在這之前，警方是援引1967年關稅法令第135條文（收藏或擁有未經關稅局批准的菸酒）調查嫌犯與充公起獲的假酒，並循嫌犯口供揪出供應源頭。

警8地捕5男2女

警方於昨日在沙亞南武吉哥文寧、沙亞南斯里慕達花園、斯里鵝嘜花園、吉隆坡甲洞達雅花園（Taman Daya）、吉隆坡斯里益山花園、梳邦新村、沙亞南U5和士毛月宁津（Rinching）8個地點，逮捕7名嫌犯與充公假酒。

他說，7名嫌犯為5男2女，其中2人各為我國印裔與華裔男子；另5人為外籍人士，包括1名緬甸籍男子、1名緬甸籍女子、1名印度籍女子和2名印度籍男子。”

他表示，雪州警方也在在行動中起獲1030枝Mandalay與Grand Royal威士忌、以及1767罐Volcano與Kingfisher啤酒。

“我們仍等待化驗局報告，鑑定被起獲威士忌與啤酒的真正成分，以採取進一步行動。我們也希望掌握相關訊息的公眾，向鄰近警局提供情報。”

馬茲蘭表示，警方將會從被捕的7人中蒐集資料，以追查其他的“嫌疑商”。“不否認，在假酒奪命後，一些商家已經‘風聞’，不是關店逃跑就是試圖銷毀證據。”

他表示，假酒同一時間奪多命的案件在雪州是首次發生，而警方高度關注，將會追查假酒的供應源頭。“之前可能有存在的個案，警方會從這兩方面展開追查。”

雪州刑事調查主任法茲阿末高級助理總監較後證實，售賣假酒的零售業者，包括合法與非法營業。“警方也會從這些假酒是從國外進口或是本地假酒製造廠製造，以及這些假酒是否都來自同一源頭展開調查。”