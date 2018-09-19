內閣議決修憲 下屆大選18歲可投票了





（布城19日訊）內閣同意將國民的法定投票年齡由原本的21歲降至18歲，並於今日議決修改《聯邦憲法》。

青年及體育部長賽沙迪說，今日召開的內閣會議，確認及同意修改的就是調低法定投票年齡，讓更多年輕人參與全國大選的投票。

他今日在內閣會議後於部門召開的記者會上說，青體部將會成立一個集合朝野政黨國會議員的小組委員會，以就修憲事宜展開進一步討論與草擬法案。

他說，雖然修憲必須獲得國會三分二多數議員的支持，但他有信心反對黨的青年領袖代表，包括前巫青團長凱里，將給予政府這項民主改革的政治議程支持。

他表示，無法確定能否趕得及於下個月召開的國會會議提呈相關法案，但他保證可以在下屆大選時落實這項修改。

“我們的政見或許與反對黨議員不同，但在強化國家青年的議程上，我希望大家最終都能目標一致。”

他強調，這是確保未來的選舉更公平與透明的選舉改革議程的配套。

賽沙迪說，他也與選舉委員會代表和總檢察長湯米湯姆斯會面，而總檢察長認同政府可以這麼做。

“我接下來將會召見各個政黨的青年團領袖，尤其是在國會有代表的政黨，我會成立青年核心會議小組，成員是每個政黨的青年團領袖。”

他說，除了討論18歲投票的課題，核心小組也將討論時下年輕人所面對的各項問題。

“我們也會成立另一個專門討論年輕人議題的委員會，特別是18歲可以投票的議題。”