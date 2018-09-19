（亞庇19日訊）隨著國際貿易及工業部前部長拿督斯里慕斯達法昨晚宣佈退出巫統後，今日再有一位資深巫統領袖退黨，他就是外交部前部長拿督斯里阿尼法阿曼。

加入巫統超過25年的阿尼法說，他退黨的決定即時生效。“我真的退出巫統，即時生效。”

阿尼法也是沙巴金馬利區國會議員；他向馬新社證實退黨消息，但不願進一步發言。

近期將開記者會

他表示，他將會於近期內針對退黨一事召開記者會。

阿尼法在第14屆大選以156票多數票，擊敗民興黨候選人拿督卡林布章和民望黨候選人嘉法依斯邁，成功捍衛金馬利區國席。

昨晚，國際貿易及工業部前部長兼現任吉蘭丹日里區國會議員拿督斯里慕斯達法發文告，宣佈退出巫統，成了開退黨第一鎗的資深領袖。

慕斯達法在文告中說，他是基於巫統目前的方向不再與他向來秉持的政見一致，也沒有太多的努力顯示黨的復興程序已開始，決定退黨。

“原則上，我的政見是巫統必須成為一個包容、中庸及中立派的政黨；巫統必須繼續為土著及伊斯蘭權益奮鬥，但絕對不可以將其他種族及宗教的權益擱置一邊。”

隨著慕斯達法和阿尼法的先後宣佈退黨，巫統接下來會否還有領袖離開，備受關注。

阿尼法阿曼小檔案

年齡：65歲

國席：金馬利

資歷：外交部長（2009年4月10日至2018年5月10日），種植與原產業部副部長（2004年3月27日至2008年3月18日）；1屆保佛區國會議員（1999年11月30日至2004年3月21日），4屆金馬利區國會議員（2004年3月22日至今）

黨齡：27年

黨職：巫統最高理事，巫統金馬利區部主席