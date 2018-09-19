【中美貿易戰】中擬降低談判級別 劉鶴月底不赴美

（華盛頓、北京19日訊）中美貿易戰升溫，美國總統特朗普昨天宣布第二波關稅戰，下周一起對約2000億美元（約8283億令吉）的中國貨徵收10%關稅，中方昨晚宣布同步反制，向600億美元（約2485億令吉）美國貨加徵5至10%關稅，並向世貿組織追加起訴美方。《華爾街日報》報導，中方或降低稍後兩國貿易談判級別，改派商務部副部長王受文代替副總理劉鶴出席月底的新一輪談判。

《華爾街日報》說，盡管中國國家主席習近平指示繼續與美方接觸，以穩定商界信心，避免中美貿易糾紛進一步拖累經濟，但同時可能將談判降級。

改派副商務部長

此前報導指出，美國財長姆欽致函劉鶴，提出恢復高級別的貿易談判；中方將派副總理劉鶴赴華盛頓。如果對話進展順利，劉鶴還有可能與特朗普會晤。

向世貿追加訴美

新一輪貿易談判預計本月27日至28日在華盛頓舉行。美方宣布新關稅後，中國商務部發言人昨天批評美方執意加徵關稅，給雙方磋商帶來了“新的不確定性”，希望美方採取令人信服的手段及時加以糾正。

抨中國歐盟長期佔便宜

特朗普：世界把美當撲滿

特朗普稱，每個國家都從與美國的貿易中拿到好處，全世界都將美國當成撲滿，批評中國與歐盟在貿易問題上剝削美國多年，揚言不會容許情況繼續。

特朗普繼續為華府對中國商品加徵關稅的措施辯護，指不能再讓中國那樣對待美國，當中國每年從美國賺取五千多億美元，而兩國貿易逆差高達3750億美元的時候，總要做一些事，而兩國的貿易問題早在二三十年前就應該處理，但歷屆總統都沒有作為，更讓中國加入世貿組織，盡拿當中的好處。

揚言再對中國貨徵稅

他強調，在他治下的美國不會再任人剝削，並指出重整貿易協議需時。特朗普說，美國可能會在某個時間就兩國貿易問題，與中國達成協議，強調談判的大門常開。他說，新的徵稅措施已對中國造成巨大影響，又揚言如果中方針對美國農民和工人採取報復措施，美方將會對額外價值2670億美元的中國貨加徵25%關稅。

受貿易戰波及

逾萬港商恐倒閉

美中貿易戰升級版開打，一向依靠中國甚深的香港，受傷慘重，在中國珠三角2萬多家港資廠商，明年春節前可能有半數倒閉。

香港貿易發展局最新一項調查中，受訪的500家廠商，已有53%表態，受到買家減單、壓價，有25%則要負擔貿易戰新增的關稅，更有13%不在中國採購棄單。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦說，若貿易戰持續，珠三角現時2萬多港商，相信會有不少港商因生意縮減而要裁員，大量民工返鄉，更預計10至15%港商經營會出問題，甚至結業；若是中美一直談不攏，關稅規模持續擴大，那麼最慘的情況是，明年春節前半數港商倒閉。