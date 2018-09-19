【韓朝第3次峰會】簽署平壤共同宣言 無核化達協議未提終戰











（平壤19日訊）到訪朝鮮的韓國總統文在寅今天繼續與朝鮮最高領導人金正恩舉行會談，兩人在會後簽訂及發表《平壤共同宣言》，其中首次就朝鮮無核化方案達成協議，但多項重要內容中未提到外界關注的韓戰終戰問題。

文金會第二輪會談今早10時於百花園國賓館舉行。與昨天首場會談不同，文在寅與金正恩這次是一對一會談。由直播畫面可見，文在寅與金正恩步向會議室時，都是面帶笑容、神情輕鬆，而且邊走邊閒談，氣氛良好。

兩人單獨對談歷時大約一小時，會後雙方簽署《平壤共同宣言》，並舉行聯合新聞發布會，介紹第三次文金會的會談成果。

讓專家見證廢核試場

會談成果除了韓朝首次就無核化方案達成協議，韓朝亦決定在半島全境消除戰爭風險，並約定共建無核和平協定；朝鮮政府同意永久關閉寧邊原子能研究中心，並承諾在國際專家見證下永久廢棄東倉里導彈發動機核試驗場及發射架。

文在寅還邀請金正恩訪韓，金正恩回應稱，將在不久將來訪問首爾

文在寅也說，韓朝將盡早設立永久離散家庭團聚設施；兩國亦同意共同申辦2032年奧運會。

金正恩將訪首爾

此外，韓朝自今年年11月1日起停止針對對方的邊境軍事演習；首爾與平壤將在邊境地區設立禁飛區，以防飛機意外衝突。

韓朝同意今年底前開啟邊境鐵路道路對接，待條件允許時重啟金剛山國際觀光特別區；韓朝同意於今年底各自從非軍事區撤走11個邊防哨戰。

韓國防長宋永武和朝鮮人民武力部長努光鐵也在兩國領導人的見證下，簽署了關於落實《板門店宣言》中軍事領域共識的協議。

特朗普讚成果令人興奮

文在寅原定明早返回韓國，不過韓國總統府青瓦台指，他將視乎會談成果，決定是否與金正恩出席明天舉行的一場活動，有可能推遲返回首爾的行程。

美國總統特朗普在文金兩人會談後，簽署《平壤共同宣言》，在推特發表一系列感言，稱文在寅和金正恩會談成果令人興奮。

接見韓企領袖

韓朝商基建合作

多名韓國商界高層隨同文在寅訪朝，他們昨天與負責經濟事務的朝鮮政府高級官員會晤，討論兩國鐵路公路連接及山林合作計劃。分析指，朝鮮一次過接見韓國的商界總裁，表明其招商引資的目標。

不過，受到對朝制裁的影響，韓方的投資不能立即展開，因此雙方討論未來的投資方案，為解除及緩解制裁做準備。

在韓朝首腦會談期間，有“經濟通”之稱的朝鮮副總理李龍男，接見韓國的商界高層及政府經濟官員，包括三星集團副主席李在鎔、SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、現代集團會長玄貞恩、現代汽車集團副會長金容煥。李在鎔形容首次訪朝使他消除隔膜，感嘆“這就是朝鮮民族”，期望與李龍男的會面有助雙方加深認識及建立互信。

展招商引資決心

李龍男在會上提議展開韓朝鐵路建設等經濟合作計劃，同時就上次韓朝首腦會談提到的道路及山林合作等再作進一步討論。

參觀兒童醫院及大學

韓第一夫人探病童

在韓朝峰會舉行期間，兩位第一夫人參觀當地一所醫院及大學。

文在寅夫人金正淑昨天在金正恩夫人李雪主的陪同下，到平壤玉流一所兒童醫院參觀，探望4名有發展障礙的兒童，及到醫院的教學中心探望長期留院的病童。

之後，兩人參觀著名的金元均音樂大學，校方安排演奏表演，包括朝鮮民族樂曲《阿里郎》。

兩人今天前往萬景台學生少年宮參觀。韓國前總統金大中2000年首次訪朝期間，亦曾安排到少年宮參觀。