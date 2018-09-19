5天前假酒疑奪4命 衛部：化驗報告未出列猝死

（吉隆坡19日訊）衛生部於昨天發生多人疑因喝了假酒喪命後，下令官員徹查，赫然發現在假酒奪命事件發生的5天前，已有4名男子懷疑喝了假酒於同一天斃命，而警方則因為化驗報告還沒出爐未能證實死因，以致以猝死角度處理。

衛生部已就假酒奪命事件向警方投報。

冼都警區主任慕努沙米助理總監說，警方於昨天接獲衛生局投報後，已將早前的4起猝死案轉為刑事案件調查。

猝死案轉刑事案調查

他於今日主持每月集會後說，4名於上週五（9月14日）先後喪命的死者，分別是2名印裔和2名緬甸籍男子。

他說，當天疑因酒精中毒送院的男子中，還有3人的情況嚴重，仍在醫院接受治療。

他透露，一名住在華友花園人民組屋的54歲印裔男子，當天下午1時許出現上吐下瀉情況後，由兒子送到士拉央醫院治療，但於4個小時後不治。

他說，同是住在華友花園人民組屋的另一名印裔男子（56歲，拾荒者），於當天下午5時許被發現在他經常歇息的保安亭出現痙攣情況，被送院後不久斃命。

“29歲緬甸籍男子於傍晚7時50分，被室友發現斃命在甲洞花園的住家；而住在甲洞運來花園的23歲緬甸籍男子，則臥斃在住家門前。”

慕努沙米說，緬甸籍男子的友人表示，死者有酗酒的習慣。

他說，衛生局官員隨後突擊怡保路3英里一間店鋪，帶走3瓶Grand Royal威士忌，分析結果證實這些酒含有可致命的甲醇。