《華》記者：把1MDB當政治收買基金 納吉不知劉特佐挪用巨款”

(吉隆坡18日訊)緊咬一馬發展公司(1MDB)弊案不放的《華爾街日報》記者湯姆萊特(Tom Wright)說,前首相拿督斯里納吉雖把一馬公司當作“政治收買基金”,但他其實並不知道一馬弊案關鍵人物兼大馬富商劉特佐私自挪用了當中大筆巨款。在萬眾矚目的情況下,由湯姆萊特與同事布拉利霍普(Bradley Hope)合著的新書《鯨吞億萬:華爾街、好萊塢及全球受騙記》(Billion Dollar Whale:The Man Who Fooled Wall Street, Hollywood, and the World)終於週二面市。

《當今大馬》一則報導披露,配合《鯨吞億萬》一書的出版,湯姆萊特接受網絡媒體《Coconuts》訪問時說,雖然在一馬弊案中,納吉難辭其咎,但劉特佐才是一馬弊案的真正操盤手。

“我不認為納吉無辜,我很肯定的是,他知道這是個政治收買基金(Political Slush Fund)。他們從中為巫統獲得數億美元,納吉的家屬則獲得豪宅和電影公司等。也許,納吉認為那是他作為首相的福利。”

“這是極度腐敗的事情,但納吉是否知道劉特佐操控這基金的方法,以及對方挪用了45億美元、50億美元甚至可能60億美元?我不這麼認為。”

“我認為,納吉在某個程度上並未參與日常的運作,而劉特佐就不一樣,因劉特佐操控了這個案件。”

湯姆萊特說,就算一馬公司醜聞開始受到關注,劉特佐仍憑著自己跟納吉的關係,挪用了更多的資金。

“我們在寫這本書時,用了一個白板來勾勒劉特佐精心策劃的行動。但他看起來並沒有一套計劃來補洞,或讓這筆生意變得可以永續。他只是利用每個機會來購買下一樣東西。我認為,這是基於他自認跟首相的關係密切而享有豁免權。因此,我們見證了書裡提到的盜賊統治。”

他指出,他們購買超級豪華遊艇“平靜號”就是其中一個例子。

“即使是大馬媒體已開始質疑一馬公司,但他們竟然還繼續花錢購買平靜號,這真令我感到吃驚。任何保守和理智的小偷都會填補缺口,但他沒有,反而向德意志銀行(Deutsche Bank)借到一筆新貸款,然後耗用一部分款項來買遊艇。”

他披露,他在報導一馬公司課題後發現,劉特佐就是這起事件的幕後黑手,且負責協調把6億8100萬美元匯入納吉的銀行戶頭。而這筆錢就是2015年爆發的26億令吉醜聞裡的“主角”。

“我覺得,當我們掌握了劉特佐和一些人,包括大馬銀行家WhatsApp的訊息,且這些訊息顯示他曾指示他們如何從其戶頭匯款至首相的戶頭後,你就知道,他是操盤手……(包括)告訴銀行說,6億8100萬美元將從海外運至。”

劉特佐斥草率寫快熟歷史

湯姆萊特:花3年撰寫

針對劉特佐指《華爾街日報》記者湯姆萊特和布拉利霍普“草率出書”一事,湯姆萊特反擊稱,他和《紐約時報》記者Bradley Hope足足花了3年時間,才完成《鯨吞億萬》的撰寫工作。

湯姆萊特週二在紐約舉行的新書發佈會上披露:“草率出版?我們可是花了3年的生命(撰寫這本書)。”

《鯨吞億萬》一書是於週二在吉隆坡與紐約同步舉辦推介儀式,在這之前,劉特佐的個人網站日前刊登一項聲明指出,最近有3本跟一馬案相關的專書“草率”出版,而《鯨吞億萬》就是其中之一。

“《鯨吞億萬》是最近草率出版的3本(一馬案相關)專書,其作者試圖在沒有考慮證據,甚至課題都還未開始解決之前,就書寫‘快熟歷史’。”

他指稱,《鯨吞億萬》只是基於他的富裕生活方式而武斷地給他判罪,這是最惡劣的媒體審判案例。

“我們只是請求閱聽人在選擇閱讀這本書或其他的相關專書時,必須謹記這點。”

劉特佐也援引《金融時報》及《澳洲金融評論報》的兩名書評人的說法,加強自己對《鯨吞億萬》的批評。

“誠如《金融時報》及《澳洲金融評論報》的書評人和評論人等指出,這本書大部分在講述全球金融機構、主權財富基金和一馬公司管理層所執行的交易。而這些人擁有豐富的金融交易經驗,知道自己在做什麼。”

“事實上, 每當所謂的詐騙發生時,劉特佐就從他們的論述中消失,之後才在沒有證據下,被指控必須為相關詐騙負責。但如《金融時報》所說,這樣的故事並不足以使專書熱賣,或為作者拿到拍電影合同。因此,這本書把指控當作事實,把八卦當作是正規報導來書寫。”

他說,這本書採取的敘事架構,允許作者書寫名流、模特兒和派對,根本無法證明任何指控。

“與其等案件的全盤真相水落石出,作者選擇在美國官司尚未審結,以及根本未有任何證據呈堂前,就出版他們的故事。”

此外,《金融時報》(The Financial Times)在書評中曾指稱,兩名作者“偶爾扯遠了”。

“有一點很明確。如果好萊塢要把故事搬上螢幕,這是寫劇本的完美素材。”

“捏造故事指沙地捐款”

《鯨》作者:納吉作法瘋狂

《鯨吞億萬》合著作者布拉利霍普通過推特指出,納吉捏造假故事,指自己從沙地阿拉伯皇室拿到資金的作法“瘋狂”。

“大量文件已證明,幾乎所有錢都是來自一馬公司。試問,這些沙地王子為何要捐獻這些盜竊自一馬公司的錢呢?如果他要展示一點誠信,他至少該承認這些錢是從一馬公司掠奪而來。”

“然後,他可以解釋,他以為或被告知,這筆錢是來自沙地阿拉伯,並辯稱這其實是來自沙地阿拉伯(王室),他的作法是極度糟糕的伎倆。”

凱里:已成巫統最重負擔”

“當局須馬上逮捕劉特佐”

巫統林茂區國會議員凱里說,目前下落不明,但卻被視為一馬公司案件的關鍵人物的大馬富商劉特佐,已成了巫統最沉重的負擔。

隨著劉特佐日前通過個人官網堅稱自己無罪後,凱里週二通過推特回應說,既然希盟政府聲稱擁有足夠證據提控劉特佐,而警方也指已掌握劉特佐的行蹤,那麼,當局必須立即逮捕他。

堅信劉特佐人在中國“獲有權勢者保護”

《鯨吞億萬》的合著作者湯姆萊特說,他堅信一馬弊案的關鍵人物劉特佐目前正匿藏在中國,且獲得“有權勢的中國人”的保護。

“劉特佐得到北京方面的保護。雖然我們都知道有權勢的中國人(的做法)……但最終,我們希望,他會入獄。”

他坦言,撰寫《鯨吞億萬》的過程並不容易。

“我們已經接到上千封律師信。對於第一次出書的作者來說,我們知道這要耗費很多錢。”

此外,本地網站“thecoverage”摘錄《 紐約時報》的報導指稱,劉特佐在被指涉嫌盜用一馬發展公司的45億美元後,並不影響劉特佐和奧斯卡影帝李奧納多狄卡比奧、澳洲超模米蘭達克爾(Miranda Kerr)及美國波神凱特奧普頓(Kate Upton)的交往。

“根據新書的內容,李奧納多獲得的畢卡索名畫及黑人藝術家真米切爾巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)的畫、米蘭達的鑽戒,以及凱特的愛馬仕柏金(Birkin)包包,都是禮物。”