傳承籌備10年 否認被迫退休 馬雲：沒人幹得倒我

（杭州19日綜合電）2018年阿里巴巴投資者日週二在杭州舉行，馬雲演講中稱，自己不想64歲才退休，那只會耗在公司折磨年輕人。他還否認自己退休是因為有人要幹倒自己；馬雲強調，沒人幹得倒我。

在宣佈傳承計劃一週後，馬雲在阿里巴巴全球投資者大會首次談到了決定卸任阿里董事局主席的心路歷程。他說，“這不是突然的決定，而是我深思熟慮、審慎的決策，我為這個計劃已經準備10年。”

台下500多位投資者就像在聽段子，馬雲在一片笑聲中說：“這裡面不涉及到任何政治因素。”

馬雲告訴投資者，為阿里巴巴傳承他已經準備了10年。“我可以瀟灑離開，因為繼任者會比我更好。”談到一年後即將接過董事局主席一職的張勇，馬雲表達了完全的信任，他100%相信張勇會做得更好。

100%相信張勇做得更好

馬雲表示，早在2005年，阿里巴巴獲得雅虎第一筆投資的時候，他就知道自己有一天會離開。

“阿里巴巴要做102年，但沒有人能夠做102年CEO，我們需要一個傳承體系，要良將如潮，要有一個模式來傳承公司業務，並且為此做準備。”

從2005年到2009年，馬雲與蔡崇信一直在討論企業傳承話題，並且拜訪了很多企業、機構，希望了解如何做一個長久的企業。在拜訪過程中，馬雲發現，做好一個企業很容易，但做一個可持續的企業、長期發展的企業並不容易。

“我們最終設計了自己的模式——合夥人機制。”馬雲介紹，2009年，阿里巴巴創始人團隊辭任，開始探索合夥人機制。從那以後，阿里巴巴每年都在不斷思考這個傳承計劃。

本次投資者大會，是阿里巴巴核心管理層最大規模的集體亮相，也是對阿里巴巴“良將如潮”人才梯隊和未來佈局的集中展示。

馬雲驕傲表示，“他們都是新一代年輕領導人，他們證明在年輕人身上花時間是最好的投資”；“很多創始人不敢離開公司，我可以瀟灑離開，因為我知道繼任者會比我做得更好。”

對於傳承計劃宣布後，外界的各種猜測和謠傳，馬雲也一一做了澄清。一年以後，他依然會是阿里巴巴合夥人，阿里巴巴文化的守護者。同時，他將全心投入教育、公益等他熱愛並且擅長的事業。

馬雲曾在杭州電子工業學院任教，後於1995年創業中國黃頁，1999年二次創業成立阿里巴巴。

“有人說馬雲你有沒有一點傷感，不是啊，沒有啊，我還非常年輕，54歲，在阿里巴巴我是老了，可是在我的人生里，我還是非常年輕，在接下來的16年，70歲之前，我還可以做一些非常了不起的事情。”馬雲說。

馬雲還談到，他對阿里巴巴的未來充滿信心，阿里巴巴對今後20年有著清晰的發展規劃，今後將全面推進新零售、新製造等5新戰略迎接未來挑戰。