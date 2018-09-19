51人酒精中毒14危急 假酒奪19命





（八打靈再也18日訊）衛生總監拿督諾希山驚揭，雪州及吉隆坡地區週二早上爆發假酒奪命事故，截至下午5時，已證實有51人因酒精中毒送院，其中19人已喪命，多人因陷入昏迷而被送入加護病房急救。

警方披露，所有死者及留院治療的患者相信是飲用了Mandalay威士忌、KingFisher啤酒或Grand Royal威士忌這3款酒而出事，而警方還在調查這些酒是否被摻入有毒物質。

此外，諾希山說，雪州週二共發生45宗酒精中毒案例，吉隆坡發生6宗，而在51名受害者當中，有3人是大馬公民，其餘皆為緬甸、尼泊爾、孟加拉及印度公民。

他週二晚發文告說，酒精中毒事件已造成19人死亡，14人情況危急，9人入院接受治療及觀察，另9人則在接受檢查後獲准回家。

“吉隆坡、雪州及縣衛生局調查結果顯示，這些酒精中毒者是在隆靈地區的商店購買混合烈酒，有關樣本已被送往雙溪毛糯的實驗室化驗。”

有些受害者從沙亞南U4買酒

雪蘭莪總警長拿督馬茲蘭證實，雪州發生多宗酒精中毒奪命事故後，警方已介入調查，目前還在等待解剖報告，以確認死者的死因。

他週二下午發文告說，初步調查顯示，這些人都是在喝酒後因身體不適而送院就醫，警方於週二晚7時接獲首宗投報後介入調查。

“警方已把案件列為猝死案處理，並追查出售這些問題烈酒的店面，以採取進一步行動。”

據悉，其中一批人是在沙亞南U4地區的一間店買酒，因此，警方週二下午也派員到這間店充公一批廉價酒，並帶返警局化驗。

由於死者人數眾多，事情已引起雪蘭莪警察總部高度關注，雪州警方也已於週二召開緊急會議，召來各區警方到總部開會，商討如何結合各區力量，儘速把造成這起慘案的始作俑者揪出來。

各區警區主任已接到指示，並展開檢舉行動，以加強打擊生產假酒的不法活動。

疑假酒集團濫用劣酒牟利 Kingfisher是印度著名啤酒

在警方已鑑定的3款有問題的酒類中，其中，Kingfisher啤酒是印度的著名啤酒，因此不排除是假酒集團借用這些品牌的酒瓶注入劣酒或假酒用以牟利，繼而引發命案。

根據網上介紹，Kingfisher啤酒是印度聯合釀酒集團釀造的啤酒。該品牌成立於1978年，它佔印度36% 的市場份額，並銷售到52個國家。

Grand Royal威士忌則是一款在緬甸出售的烈酒，該品牌成立於1995年，並且是其中一款在緬甸最暢銷的威士忌。

妻：喝酒後嘔吐呼吸困難 丈夫送院急救15分鐘不治

一名因誤飲有問題的酒而死亡的尼泊爾籍死者古艾登星（36歲）的妻子古朵摩瑪雅（35歲）說，丈夫週一晚喝酒返家後曾嘔吐，隔天請假在家休息，不料，他後來申訴不舒服，緊急被送院急救15分鐘不治。

她披露，丈夫生前是在塑料廠工作，她則是在一間嬰兒紙尿布廠工作，丈夫於週一晚8時飲酒返家後，起初並無不妥，但不久後即在嘔吐一輪後便入睡。

“他早上的時候本來準備上班，但因不舒服而告假，我則出門工作，不料，他下午2時打電話給我，指他呼吸困難，要我返家送他入院。”

她與丈夫結婚已18年，兩人育有3名分別17、15及10歲的孩子，他們都曾在尼泊爾生活。