納吉：眾人誤解“金錢是王道”意思 “援助金讓人民決定如何用錢”

（吉隆坡18日訊）前首相拿督斯里納吉承認，他曾對首相敦馬哈迪說過“金錢就是王道”（Cash is King），但他的意思不是用現金換取支持或行賄，而是指政府可通過一個馬來西亞人民援助金，把現金還給人民，讓人民自行決定如何使用該筆援助金。

他週二通過面子書作出解釋時說，他發現許多人對他所說的“金錢就是王道”存有誤解，而他其實是在與馬哈迪討論經濟方向時說出這句話。

他指出，馬哈迪當時不同意一個馬來西亞人民援助金（BR1M）、合理化津貼措施、最低薪金制以及為公務員加薪及發花紅。

“他相信，馬來西亞（因津貼而減低）的人力成本與商業成本應該保持低廉，倘若成本高，外國投資者就不會到來投資，而我的想法卻相反。”

納吉說，他告訴馬哈迪“金錢就是王道”，乃因為政府未必只能通過津貼制度協助人民，也可以通過一個馬來西亞人民援助金，將現金歸還給人民，讓他們決定要怎麼使用這筆援助金。

他說，倘若人民要用這筆錢來買汽油，就由他們自己選擇獲得汽油津貼，而非由政府決定。

他也以政府提供津貼的白糖價格為例說，不是所有人民受惠於便宜的糖價，因為有的人選擇不攝取過多糖分。

“有的人也不會通過汽油津貼受惠，因為他們沒有車子。所以，我們給人民現金，讓他們自己選擇應該把錢花在哪裡。”

此外，他說，馬來西亞人長時間偏低的收入及薪水也必須提高，畢竟發達國家是不會有低薪員工的。

他認同，需要低薪員工的投資者將會選擇比馬來西亞薪水更低的國家，可是，若繼續給予津貼，卻將存在更多的疏漏與走私行為。

“在為馬來西亞選擇及招來投資時，我不僅考量到投資者需要低薪員工，而是基於高科技、基建及為他們提供具吸引力的稅務制度，以便這些投資能創造高收入的就業機會。”

他說，政府從合理化津貼與徵收消費稅獲得的錢，將以一個馬來西亞人民援助金的方式、更高薪的工作及基建發展計劃歸還於民。