林冠英今改口指我國經濟穩固 納吉：希盟過去欺騙全民

（吉隆坡18日訊）針對財政部長林冠英過去先指我國即將“破產”，但近日卻提出8大證明，反口指我國經濟依然穩固一事，前首相拿督斯里納吉以嘲諷的口吻稱，他對此深表“震驚”，並呼吁希盟承認他們過去欺騙了全國人民。

林冠英是於上週四（13日）出席香港中信里昂證券（CLSA）投資者論壇時說，雖然令吉匯率波動很大，但目前馬幣兌美元貨幣匯率高於4.10令吉，所以，令吉仍是亞洲各國貨幣中，表現最好的貨幣之一。

《透視大馬》的一則報導指出，納吉週二通過面子書發文說，在第14屆全國大選之前，沒有任何一位希盟領袖承認我國的經濟狀況依然穩固和良好，而當時只有時任檳州首長的林冠英讚揚檳城經濟穩固，但對方也批評馬來西亞即將“破產”，以及人民將會失業。

對此，納吉強調，事實上，檳城是馬來西亞的一部份，而不是其他國家。

“我還記得林冠英的特別官員潘儉偉兩年前曾指馬來西亞已失去競爭力，且沒有外國會進口馬來西亞的產品，即使當時我國的出口每月增長10 %。”

納吉說，希盟現在是時候承認他們欺騙了全國人民。“他們得承認這個事實，即國陣政府已把一個經濟強穩和國民生產總值增長率高的國家交給希盟政府。”

接著，納吉也語帶諷刺地說，馬來西亞經濟能否保持強勢，現在完全取決於林冠英和希盟政府了。“就讓大家祈求最好的。”