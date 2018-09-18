前大法官續任案是否違憲 法院24日裁決

（布城18日訊）律師公會挑戰前聯邦法院首席大法官敦勞勿斯和前上訴庭主席丹斯里朱基菲里續任違憲案，聯邦法院將於下週一（24日）作出裁決。

律師公會的代表律師法里斯說，他於本月14日接獲聯邦法院有關此案裁決日期的通知信函。

基於勞勿斯和朱基菲里已呈辭，聯邦法院七司於上週要求各造給予意見，以研究法庭是否應該發出判詞。

以聯邦法院法官丹斯里哈山拉、丹斯里再潤阿里、丹斯里南利阿里、丹斯里查哈拉、拿督峇里雅、拿督阿麗查杜及拿督阿芝雅阿里組成的聯邦法院七司，於3月14日聆聽律師公會及總檢察署的陳詞後，宣布保留判詞及擇日下判。

律師公會是根據2017年8月3日於特大通過的決議，針對阿里芬的提議及勞勿斯和朱基菲里通過受委為“特委法官”續任司法機構第一及第二把交椅的事項，入稟高庭尋求宣判有關任命違憲及無效。

砂拉越律師公會（AAS）也入稟高庭，就勞勿斯和朱基菲里以“特委法官”續任事件作出挑戰。

2017年12月19日，高庭批准把4道與勞勿斯和朱基菲里續任相關的法律課題移交聯邦法院審理，因此，法院如何詮釋這4道課題料將成為整個司法界焦點。

勞勿斯和朱基菲里於6月7日向國家元首遞交辭職信，並獲得國家元首蘇丹莫哈末五世的御準。