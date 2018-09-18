核廢料將造成大問題 馬哈迪：絕不落實核發電

（吉隆坡18日訊）首相馬哈迪說，當他是馬來西亞第四任首相時，就已決定不要落實核發電，但第五及第六任首相卻計劃落實這項措施，不過，“我回來了，作為第七任首相，我依然不會落實核發電政策。”

他週二在“2018年電力能源供應業大會”發表特別演說時指出，當他在任時，有兩件人們不敢做的事，一是不敢在靠近他時抽煙，二是不敢建核電廠。

“可是，在我卸下第四任首相職之後，卻有很多人想興建核電廠。”

他說，一旦建了核電廠，就得解決核廢料，這將對社會造成大問題，所以馬來西亞政府決定不落實核發電的政策。

他指出，雖然核發電的成本廉宜，但我國不準備這麼做，因為無法確定能否全面解決有關核廢料的問題。

“舉個例手，日本發生大地震之後造成輻射污染的災害，日本政府為了遏制輻射問題被逼花費大筆資金，很多災黎事後也不願返回災場原址。

“如果允許建設核發電廠，全世界都會處於輻射影響的風險下，而這樣的風險只會在原子彈爆炸時引發。”

他也承認，馬來西亞對處理核發電原料及廢料的知識，依然不足。

“我國依然依賴燃料如煤炭發電，以及水力方式來發電，由於至今仍未全面使用煤炭儲備，因此將會全面使用煤炭來發電，尤其在沙巴和砂拉越。”