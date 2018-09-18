33人酒精中毒 假酒奪15命

（八打靈再也18日訊）雪蘭莪州地區今日爆發因飲用假酒而釀奪命事故，截至下午5時，已證實約有48人因酒精中毒而送院，目前已確認有15人喪命，33人陷入昏迷，被送往加護病房急救。

據警方消息披露，所有死者及留院治療的患者，相信都是飲用名為Mandalay威士忌、King Fisher啤酒及Grand Royal威士忌而出事。

目前，警方尚在調查這些酒類產品是否遭人摻入有毒物質。

雪蘭莪總警長拿督馬茲蘭發文告證實此事，並指警方已介入調查，目前等待解剖報告，以確認死者的死因。

警列為猝死案處理

他在文告中指出，死者全是男性，除了4名尼泊爾男子、一名印度男子和一名孟加拉男子，其餘都是本地人。

截至下午5時，共有15人相信是因酒精中毒而不治，包括一名印裔男子。

他表示，目前共有33人因出現酒精中毒的症狀而被送院急救。他們目前在雙溪毛糯醫院、吉隆坡中央醫院、巴生醫院、安邦醫院及萬津醫院接受治療。

“警方已將案件列為猝死案處理，並將追查出售這些問題烈酒的店面，以展開進一步行動。”

充公一批廉價酒化驗

據知，其中有一批人是在沙亞南U4地區的一間商店購買這些酒，因此警方今午也派員前往商店充公一批廉價酒，並帶返警局化驗。

假酒釀嚴重死傷事件已引起雪蘭莪警察總部的高度關注。雪蘭莪州總警長拿督馬茲蘭下達指令，要求雪州所有警區總部待命，通報區內所有關於酒精中毒的個案。

雪蘭莪州警方也召開緊急會議，召來各區警方到總部開會；各區警區主任已接獲指示，在還未查明真相前，在各區展開檢舉行動，取締生產假酒的工廠。

據悉，雪蘭莪州警方正聯絡雪隆地區的醫院，以進一步鑑定受害者的人數。