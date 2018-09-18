敦馬：選擇性控貪污 前朝要除掉林冠英

（吉隆坡18日訊）首相敦馬哈迪說，已被撤銷的財政部長林冠英被指涉及貪污案件，是前朝國陣政府被選擇性提控的其中一個例子。

至於總檢察長湯米湯姆斯是否應該就其撤銷林冠英被控在任職檳城州首長期間以低價向女商人彭麗君購買洋房案而辭職，馬哈迪說，在類似情況下，有許多其他人從未受到過懲罰。

他是於今日在“2018年電力能源供應業大會（CEPSI）”發表特別演說後，在離開會場受到媒體詢問時，如此回應。

“是有批評，不過，就如你所知道的， 很多反對黨領袖都被前朝政府陷害。”

“有很多人做了林冠英所做過的事，但他們並沒被選中及被提控。”

他說，其實很多人做了林冠英做過的事，但，前朝政府基於特定目的而選擇了林冠英，不過是為了要除掉林冠英。”

他強調，林冠英案件其實與前雪蘭莪州大臣基爾案不同。

基爾因濫用雪蘭莪州大臣及雪蘭莪州經濟發展局主席之利，而於2007年以低於市價買下土地，結果於2011年12月23日判罪成及坐牢一年。

因此，總檢察署於9月3日撤銷林冠英以低價購買洋房案而被控貪污案，引發多名政黨領袖質疑湯米湯姆斯的用意。

促檢討男子擁藥用大麻判死案

無論如何，副檢察司拿督哈納菲亞於9月4日表明，他是基於控方的證據難以成功完成提控，這才決定撤銷對林冠英的提控， 並非是受到湯米湯姆斯的指示。

哈納菲亞也是總檢察署的審訊及上訴組主任，他說，湯米湯姆斯之前已為了避嫌而抽離這起案件。

另外，馬哈迪認為，政府應該對一名男子因擁有藥用大麻油（medicinal cannabis oil）而被判死刑的案件進行檢討。

他在詢及莫哈末洛曼因擁有、製造與運送藥用大麻而被判死刑的案件時說：“我認為我們應該檢討。”

峇東埔區國會議員努魯依莎早前為29歲的莫哈末洛曼“伸冤”，表示將致函總檢察長為莫哈末洛曼尋求寬赦。